Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейский союз должен приостановить финансовую помощь Украине на фоне расследования масштабного коррупционного скандала с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, заявил РИА Новости депутат от Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Роман Хайдер.

ЕС должен ясно дать понять: ни один евро больше не пойдёт системе, которая вышла из-под контроля. Пока коррупция на Украине не просто терпится, а пронизывает высшие эшелоны власти, никаких выплат быть не должно. Любые иные решения стали бы предательством европейских налогоплательщиков и игнорированием давно вышедших за пределы нормы условий", - отметил Хайдер.

По его словам, продолжение выплат в таких условиях было бы безответственным.

"Ермак был не только главой офиса президента, но и одним из ближайших соратников Зеленского, а ещё он ведёт переговоры о многомиллиардной помощи с ЕС. И теперь оказывается, что он сам замешан в коррупционном деле. Такие обстоятельства неприемлемы", - подчеркнул депутат.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.