Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейский союз должен приостановить финансовую помощь Украине на фоне расследования масштабного коррупционного скандала с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, заявил РИА Новости депутат от Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Роман Хайдер.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
"ЕС должен ясно дать понять: ни один евро больше не пойдёт системе, которая вышла из-под контроля. Пока коррупция на Украине не просто терпится, а пронизывает высшие эшелоны власти, никаких выплат быть не должно. Любые иные решения стали бы предательством европейских налогоплательщиков и игнорированием давно вышедших за пределы нормы условий", - отметил Хайдер.
По его словам, продолжение выплат в таких условиях было бы безответственным.
"Ермак был не только главой офиса президента, но и одним из ближайших соратников Зеленского, а ещё он ведёт переговоры о многомиллиардной помощи с ЕС. И теперь оказывается, что он сам замешан в коррупционном деле. Такие обстоятельства неприемлемы", - подчеркнул депутат.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.