Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции - РИА Новости, 02.12.2025
17:21 02.12.2025
Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции
Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции - РИА Новости, 02.12.2025
Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции
Европейский союз должен приостановить финансовую помощь Украине на фоне расследования масштабного коррупционного скандала с бывшим главой офиса Владимира... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
евросоюз
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, евросоюз, дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Евросоюз, Дело Миндича
Евродепутат призвал приостановить помощь Украине из-за коррупции

Депутат Хайдер призвал перестать помогать Украине из-за коррупционного скандала

© РИА Новости / Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейский союз должен приостановить финансовую помощь Украине на фоне расследования масштабного коррупционного скандала с бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, заявил РИА Новости депутат от Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Роман Хайдер.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
Вчера, 15:53
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
Вчера, 15:53
"ЕС должен ясно дать понять: ни один евро больше не пойдёт системе, которая вышла из-под контроля. Пока коррупция на Украине не просто терпится, а пронизывает высшие эшелоны власти, никаких выплат быть не должно. Любые иные решения стали бы предательством европейских налогоплательщиков и игнорированием давно вышедших за пределы нормы условий", - отметил Хайдер.
По его словам, продолжение выплат в таких условиях было бы безответственным.
"Ермак был не только главой офиса президента, но и одним из ближайших соратников Зеленского, а ещё он ведёт переговоры о многомиллиардной помощи с ЕС. И теперь оказывается, что он сам замешан в коррупционном деле. Такие обстоятельства неприемлемы", - подчеркнул депутат.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ситуация на Украине оказалась на грани, заявили в Раде
Вчера, 14:14
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЕвросоюзДело Миндича
 
 
