Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики электронной торговой площадки "Тендер Про" (исследование есть у РИА Новости).

"Коммерческая недвижимость (53,2%): Лидерами по числу объектов стали владельцы торговых центров, складских комплексов и офисных зданий. Агропромышленный комплекс (24,4%): Сельхозпредприятия занимают вторую строчку, используя энергию солнца для обеспечения ферм и перерабатывающих мощностей. Производственные предприятия (13,8%): Заводы и фабрики замыкают тройку лидеров", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что российский бизнес активно инвестирует в собственную генерацию: суммарная мощность солнечных электростанций (СЭС), построенных компаниями в регионах, вплотную приблизилась к отметке 70 МВт.