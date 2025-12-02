Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/energiya-2059081581.html
Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию
Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию - РИА Новости, 02.12.2025
Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию
Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T02:16:00+03:00
2025-12-02T02:16:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915104378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_211ff9468e20bc7988edbb9ad8b24e52.jpg
https://ria.ru/20251127/energetika-2058027661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915104378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05ad5b6e02091c19620366789d5f423d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию

Владельцы коммерческой недвижимости в РФ чаще всего используют солнечную энергию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Солнечная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики электронной торговой площадки "Тендер Про" (исследование есть у РИА Новости).
"Коммерческая недвижимость (53,2%): Лидерами по числу объектов стали владельцы торговых центров, складских комплексов и офисных зданий. Агропромышленный комплекс (24,4%): Сельхозпредприятия занимают вторую строчку, используя энергию солнца для обеспечения ферм и перерабатывающих мощностей. Производственные предприятия (13,8%): Заводы и фабрики замыкают тройку лидеров", - говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что российский бизнес активно инвестирует в собственную генерацию: суммарная мощность солнечных электростанций (СЭС), построенных компаниями в регионах, вплотную приблизилась к отметке 70 МВт.
"По нашим подсчетам, спрос на солнечные установки со стороны компаний за год вырос на четверть. Учитывая рост НДС с 2026 года, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится", - приводятся в исследовании слова коммерческого директора "ТендерПро" Елены Астафьевой.
Энергетические объекты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Энергетика и атомные технологии: Россия укрепляет лидерство
27 ноября, 17:37
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала