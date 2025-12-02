https://ria.ru/20251202/energiya-2059081581.html
Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию
02.12.2025
Названы отрасли в России, которые чаще всего используют солнечную энергию
Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики...
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владельцы коммерческой недвижимости, агропромышленных и производственных предприятий чаще всего в России переходят на солнечные панели, выяснили аналитики электронной торговой площадки "Тендер Про" (исследование есть у РИА Новости).
"Коммерческая недвижимость (53,2%): Лидерами по числу объектов стали владельцы торговых центров, складских комплексов и офисных зданий. Агропромышленный комплекс (24,4%): Сельхозпредприятия занимают вторую строчку, используя энергию солнца для обеспечения ферм и перерабатывающих мощностей. Производственные предприятия (13,8%): Заводы и фабрики замыкают тройку лидеров", - говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что российский бизнес активно инвестирует в собственную генерацию: суммарная мощность солнечных электростанций (СЭС), построенных компаниями в регионах, вплотную приблизилась к отметке 70 МВт.
"По нашим подсчетам, спрос на солнечные установки со стороны компаний за год вырос на четверть. Учитывая рост НДС с 2026 года, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится", - приводятся в исследовании слова коммерческого директора "ТендерПро" Елены Астафьевой.