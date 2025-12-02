Рейтинг@Mail.ru
"В США это невозможно": почему эмигранты возвращаются в Россию
16:17 02.12.2025 (обновлено: 18:13 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/emigranty-2059017379.html
"В США это невозможно": почему эмигранты возвращаются в Россию
"В США это невозможно": почему эмигранты возвращаются в Россию - РИА Новости, 02.12.2025
"В США это невозможно": почему эмигранты возвращаются в Россию
"После американских бетонных кварталов это — открытие!" — так с радостью восклицают те, кто когда-то оставили родину за плечами. Конечно, эмигранты думали, что... РИА Новости, 02.12.2025
"В США это невозможно": почему эмигранты возвращаются в Россию

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "После американских бетонных кварталов это — открытие!" — так с радостью восклицают те, кто когда-то оставили родину за плечами. Конечно, эмигранты думали, что меняют плохую жизнь на лучшую и что им никогда не придется сожалеть о своем выборе. Поездка в Россию кардинально изменила все и заставила героев истории открыть глаза.

Новый взгляд на старый дом

Валерию Ульянову было всего 15, когда он уехал в США вместе с семьей. Быстро освоился, выучил язык, окончил школу, поступил в колледж и привык к новой реальности. Но спустя семь лет возникло чувство, что нужно увидеть дом, хотя бы на время.
Уже в аэропорту Шереметьево его охватило странное ощущение: будто кто-то невидимый нажал кнопку перемотки.
"Первое, что меня поразило, — чистый воздух, — цитирует его "Царьград". — После Лос-Анджелеса, где к вечеру улицы пропитываются запахом сырости и выхлопов, это казалось чем-то нереальным".
Он улыбнулся, когда понял, что подсознательно ищет глазами бездомных и уличные палатки, привычные для некоторых районов американских городов. Но улицы вокруг оказались чистыми и спокойными.
Самым сильным впечатлением стало метро.
"Я ехал и ловил себя на мысли, что не прижимаю сумку, не оглядываюсь, не жду, что кто-то резко подойдет", — говорит Валерий.
Сиденья с USB-зарядками, ровный свет, отсутствие шума и запахов, чистые переходы — все это казалось частью фантастического фильма. Мужчина вспоминает, как несколько раз буквально забывал выйти на своей станции, разглядывая отделку новых вестибюлей и слушая объявления, которые звучали неожиданно приятно.

Фитнес и медицина сломали "американца"

Вернувшись в московский спортзал, Валерий испытал изумление.
"Не могу поверить, что абонемент стоит дешевле в десять раз, — рассказывал он друзьям. — И при этом зал новый, светлый, с сауной и спа — все включено".
Он честно признается: в Калифорнии тренировки были для него источником постоянных расходов, а иногда и бюрократических приключений, когда приходилось уточнять детали страховки, подписывать бумаги или платить за дополнительные услуги.
Самое сильное впечатление оставила медицина. Проблема со спиной, возникшая из-за нагрузок в спортзале, в США несколько месяцев оставалась нерешенной: визиты, записи, счета, бумажные формы, страховые переговоры.
В Москве же все сложилось иначе.
"За два дня меня полностью обследовали — от анализов до рентгена. И я не заплатил ни копейки. Меня лечили как человека, а не как клиента с полисом", — говорит он.
Это стало для него моментом, когда он понял, насколько сильно изменилось представление о стандартах обслуживания.

Город, в котором много воздуха

Привыкнув к плотной застройке и узким улочкам некоторых районов Лос-Анджелеса, в Москве он каждый день удивлялся простым вещам: зеленым дворам, паркам, освещению улиц.
"Я гулял по району и не мог перестать думать о том, как легко дышится. Это звучит смешно, но после американских бетонных кварталов это было открытие", — говорит он.
Путешествуя по России, Валерий нашел похожие ощущения и в других городах. Новочеркасск, небольшой и спокойный, показался ему образцом того, как может выглядеть комфортная городская среда в идеальном мире.

Перестал понимать русский язык

Марк вернулся из США после 14 лет жизни. Но больше всего его удивили не технологии и не город, а язык.
В первые дни он поймал себя на том, что слушает людей… и не все понимает. Интернет-сленг, заимствования, новые формы общения — все это оказалось для него частью реальности, к которой он не был готов.
"Фраза "Дай кол" звучала как что-то совершенно новое. А когда мне сказали "Залетай в чат", я понял, что мой русский остался примерно в 2010 году", — цитирует его "РуНьюс24".
А помимо этого, есть еще "кринж", "рофлить", "флексить", "хайпить" и прочие современные сленговые выражения, которые могут поставить в тупик почти любого. Да, даже того, кто знает английский.
Если языковой барьер стал неожиданностью, то технологический контраст оказался настоящим откровением. Марк предполагал, что Штаты сохранят лидерство в сфере бытовых удобств, однако реальность показала обратное.
В России бесконтактные платежи — норма. Картой или смартфоном здесь можно расплатиться где угодно: от продуктового ларька до уличной палатки с семечками. В США, особенно за пределами мегаполисов, многие заведения до сих пор предпочитают наличные или требуют расписываться на бумажном чеке — архаичная практика, которая в России давно канула в Лету.
Мгновенные переводы по номеру телефона у нас тоже уже давно норма. А вот в Соединенных Штатах для перевода денег между людьми до сих пор используют приложения вроде Venmo или Zelle, что требует отдельной установки, подтверждений, а иногда и комиссии. В России перевод через СБП занимает секунды, не требует лишних трат и дополнительной регистрации.
Цифровые госуслуги стали еще одним поразительным контрастом. В Америке решение любого административного вопроса — стресс! Это многочасовые очереди, кипы бумаг, запутанные требования и обязательное личное присутствие даже для замены водительских прав. В России через портал госуслуг Марк получил ИНН, записался к врачу и подал заявление на загранпаспорт. И на все ушло меньше времени, чем на приготовление кофе с утра.
Эмигранты, вернувшиеся домой, пусть даже на короткое время, заметили одну важную вещь: государство, которое они помнили, жило в их воспоминаниях. Реальная же Россия за эти годы стала иной. Но самое главное, страна "стала человечнее".
Иногда, чтобы увидеть это, нужно уехать надолго. А потом однажды вернуться и заново удивиться тому, что родина продолжает жить, расти и развиваться.
 
 
 
