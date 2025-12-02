https://ria.ru/20251202/elka-2059095593.html
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой - РИА Новости, 02.12.2025
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой
Живая ель в эти новогодние праздники будет стоять дома только у 13% россиян, а 14% и вовсе не собираются наряжать праздничное дерево, говорится в исследовании,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:09:00+03:00
2025-12-02T07:09:00+03:00
2025-12-02T07:09:00+03:00
общество
россия
мтс
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984841240_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e229b2dd25ea277628bf71877319036a.jpg
https://ria.ru/20251202/elki-2059094373.html
https://ria.ru/20251202/podarki-2059086891.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984841240_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_170a25cd04fca1ffe187b16c9d77a64a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мтс, новый год
Общество, Россия, МТС, Новый год
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой
МТС: только 13% россиян в этом году украсят дом живой елкой
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Живая ель в эти новогодние праздники будет стоять дома только у 13% россиян, а 14% и вовсе не собираются наряжать праздничное дерево, говорится в исследовании, которым с РИА Новости поделились в "МТС AdTech".
"Большинство россиян - 70% - в этом году будут наряжать искусственную елку. Срубленную живую елку хотят приобрести всего 11%. ... Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только 2% респондентов", - говорится в исследовании, проведенном на основании прошедшего в ноябре 2025 года опроса 2000 совершеннолетних жителей России
старше 18 лет.
Аналитики добавили, что еще 4% россиян украсят жилище альтернативной дизайнерской елью, а "совсем не станут украшать дом елкой 14% участников опроса". В целом покупать новогодний декор в этом году планируют 57% жителей России, у каждого третьего украшения уже есть, а "каждый десятый считает новогодний декор ненужным", выяснили аналитики.
Они также узнали, что большинство (83%) россиян покупает новогодние украшения, чтобы создать атмосферу уюта и сказки для семьи, 20% минимальным набором украшений просто обозначают наступление праздников, 17% покупают украшения, чтобы сделать эффектные фото, а 5% считают, что оформление жилища должно соответствовать модным тенденциям.
При этом главными любителями новогодних украшений оказались представители поколения "икс" (родившиеся в 1965-1980 годах) - среди них праздничный декор покупают 59%. Среди миллениалов (1981-1995 годы) украшения покупают 56%, а среди зумеров (1996-2010 годы) - 53%. Меньше всего покупают украшения беби-бумеры (1946-1964 годы) - среди них таких лишь 42%, заключили аналитики.