Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Живая ель в эти новогодние праздники будет стоять дома только у 13% россиян, а 14% и вовсе не собираются наряжать праздничное дерево, говорится в исследовании, которым с РИА Новости поделились в "МТС AdTech".

"Большинство россиян - 70% - в этом году будут наряжать искусственную елку. Срубленную живую елку хотят приобрести всего 11%. ... Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только 2% респондентов", - говорится в исследовании, проведенном на основании прошедшего в ноябре 2025 года опроса 2000 совершеннолетних жителей России старше 18 лет.

Аналитики добавили, что еще 4% россиян украсят жилище альтернативной дизайнерской елью, а "совсем не станут украшать дом елкой 14% участников опроса". В целом покупать новогодний декор в этом году планируют 57% жителей России, у каждого третьего украшения уже есть, а "каждый десятый считает новогодний декор ненужным", выяснили аналитики.

Они также узнали, что большинство (83%) россиян покупает новогодние украшения, чтобы создать атмосферу уюта и сказки для семьи, 20% минимальным набором украшений просто обозначают наступление праздников, 17% покупают украшения, чтобы сделать эффектные фото, а 5% считают, что оформление жилища должно соответствовать модным тенденциям.