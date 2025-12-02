Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/elka-2059095593.html
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой - РИА Новости, 02.12.2025
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой
Живая ель в эти новогодние праздники будет стоять дома только у 13% россиян, а 14% и вовсе не собираются наряжать праздничное дерево, говорится в исследовании,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:09:00+03:00
2025-12-02T07:09:00+03:00
общество
россия
мтс
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984841240_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e229b2dd25ea277628bf71877319036a.jpg
https://ria.ru/20251202/elki-2059094373.html
https://ria.ru/20251202/podarki-2059086891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984841240_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_170a25cd04fca1ffe187b16c9d77a64a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мтс, новый год
Общество, Россия, МТС, Новый год
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой

МТС: только 13% россиян в этом году украсят дом живой елкой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве
Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Живая ель в эти новогодние праздники будет стоять дома только у 13% россиян, а 14% и вовсе не собираются наряжать праздничное дерево, говорится в исследовании, которым с РИА Новости поделились в "МТС AdTech".
"Большинство россиян - 70% - в этом году будут наряжать искусственную елку. Срубленную живую елку хотят приобрести всего 11%. ... Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только 2% респондентов", - говорится в исследовании, проведенном на основании прошедшего в ноябре 2025 года опроса 2000 совершеннолетних жителей России старше 18 лет.
Мужчина выбирает ёлку на елочном базаре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия на Новый год сократит ввоз живых елок на треть
06:47
Аналитики добавили, что еще 4% россиян украсят жилище альтернативной дизайнерской елью, а "совсем не станут украшать дом елкой 14% участников опроса". В целом покупать новогодний декор в этом году планируют 57% жителей России, у каждого третьего украшения уже есть, а "каждый десятый считает новогодний декор ненужным", выяснили аналитики.
Они также узнали, что большинство (83%) россиян покупает новогодние украшения, чтобы создать атмосферу уюта и сказки для семьи, 20% минимальным набором украшений просто обозначают наступление праздников, 17% покупают украшения, чтобы сделать эффектные фото, а 5% считают, что оформление жилища должно соответствовать модным тенденциям.
При этом главными любителями новогодних украшений оказались представители поколения "икс" (родившиеся в 1965-1980 годах) - среди них праздничный декор покупают 59%. Среди миллениалов (1981-1995 годы) украшения покупают 56%, а среди зумеров (1996-2010 годы) - 53%. Меньше всего покупают украшения беби-бумеры (1946-1964 годы) - среди них таких лишь 42%, заключили аналитики.
Кот грызет новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос показал, сколько россиян планирует купить новогодние подарки заранее
04:08
 
ОбществоРоссияМТСНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала