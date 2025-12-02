Эксперт: успех диалога России и США не закончит конфронтацию с Западом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Успех переговоров Москвы и Вашингтона может не означать прекращения конфронтации России и Запада, поскольку мир проходит период политической трансформации, а европейские страны остаются враждебными к России, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.