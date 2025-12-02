Эксперт: успех диалога России и США не закончит конфронтацию с Западом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Успех переговоров Москвы и Вашингтона может не означать прекращения конфронтации России и Запада, поскольку мир проходит период политической трансформации, а европейские страны остаются враждебными к России, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Есть ряд факторов, которые остаются структурными и не зависят от людей. Это международная трансформация, разбалансировка международной системы, в условиях которой высока вероятность конфликтов. Второй фактор - это абсолютно милитаристский настрой Европы, неконструктивные позиции европейских стран, которые загнали себя в угол и у которых никакого "плана Б" нет, их единственный план - это конфронтация с Россией", - сказал Сокольщик.
Эти факторы, подчеркнул эксперт, будут влиять в том числе и на украинский конфликт, и они могут влиять на то, что Украина долгое время будет оставаться источником нестабильности.
"Кроме того, играет роль поляризация в США. Сейчас мы договорились с республиканцами, но затем может прийти демократическая администрация, и все договоренности кончатся. Так что договоренности между Москвой и Вашингтоном сейчас - это промежуточный этап", - резюмировал Сокольщик.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча российского лидера со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.