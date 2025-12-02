Набиуллина рассказала, что помогло России адаптироваться к санкциям

"Второе, мы пришли к этим событиям в ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. И бюджет устойчивый, банковская финансовая система устойчивая, с запасом плотности, который можно было использовать", - добавила она.

По ее словам, в России все эти годы росло кредитование достаточно активно, в том числе и компаний. "Да, из-за роста инфляции мы повысили ключевую ставку, но мы видим, кредиты растут. Вот инвестиции у нас, кстати, выросли за последние годы тоже существенно, и это финансовая прочность и адаптивность экономики", - уточнила она.