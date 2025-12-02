Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала, что помогло России адаптироваться к санкциям
17:38 02.12.2025
Набиуллина рассказала, что помогло России адаптироваться к санкциям
Набиуллина рассказала, что помогло России адаптироваться к санкциям
Рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.12.2025
Набиуллина рассказала, что помогло России адаптироваться к санкциям

Набиуллина: рыночный характер экономики РФ помог ей адаптироваться к санкциям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"На мой взгляд, что было основным фактором, что экономика России действительно показала адаптацию к таким негативным внешним условиям, к такой волне санкций, к таким ограничениям? Конечно, рыночный характер экономики. И мы уже здесь говорили о малом-среднем бизнесе, но бизнес проявил максимальную гибкость, возможность адаптироваться. Это был первый ключевой фактор", - сказала она на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Второе, мы пришли к этим событиям в ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. И бюджет устойчивый, банковская финансовая система устойчивая, с запасом плотности, который можно было использовать", - добавила она.
По ее словам, в России все эти годы росло кредитование достаточно активно, в том числе и компаний. "Да, из-за роста инфляции мы повысили ключевую ставку, но мы видим, кредиты растут. Вот инвестиции у нас, кстати, выросли за последние годы тоже существенно, и это финансовая прочность и адаптивность экономики", - уточнила она.
Набиуллина также отметила, что Банк России вместе с правительством безусловно будут сохранять и ценовую, и финансовую стабильность, "здесь никаких сомнений нет". "Но в этих условиях нам нужно суметь расти высокими темпами", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Россия будет выстраивать суверенную экономическую политику, пообещал Путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
