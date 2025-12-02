Рейтинг@Mail.ru
Госдолг России не должен превышать 20 процентов от ВВП, заявил Силуанов - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:01 02.12.2025 (обновлено: 17:14 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/ekonomika-2059231979.html
Госдолг России не должен превышать 20 процентов от ВВП, заявил Силуанов
Госдолг России не должен превышать 20 процентов от ВВП, заявил Силуанов - РИА Новости, 02.12.2025
Госдолг России не должен превышать 20 процентов от ВВП, заявил Силуанов
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!". РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:01:00+03:00
2025-12-02T17:14:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240683_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_dfefc2702cdf29e09c78532a4f0e03b0.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050529888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240683_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7053ffbea48c18145ff3cd22993db931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Госдолг России не должен превышать 20 процентов от ВВП, заявил Силуанов

Силуанов: госдолг России не должен превышать 20 процентов от ВВП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".
"У нас в прогнозе нашем среднесрочном долг не должен превышать 20%-го порога от ВВП. Я считаю, что это преимущество нашей экономики", - сказал Силуанов.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
У России низкое соотношение госдолга к ВВП, отметил Дмитриев
25 октября, 07:24
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала