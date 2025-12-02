ЕС в предложении по кредиту Украине предусмотрит возврат российских активов

БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Еврокомиссия в своем предложении по кредиту Киеву предусмотрит механизм по возвращению Центробанку России его активов, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Это абсолютно необходимая часть дискуссий - обеспечение необходимой ликвидности для выполнения возможных обязательств по возврату активов, в данном случае - Центральному банку России. Так что это важный элемент репарационного кредита", - сказала она.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается кредит, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.