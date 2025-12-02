Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Московский фонд реновации лидирует по вводу жилья в России - РИА Новости, 02.12.2025
13:37 02.12.2025
Ефимов: Московский фонд реновации лидирует по вводу жилья в России
Ефимов: Московский фонд реновации лидирует по вводу жилья в России - РИА Новости, 02.12.2025
Ефимов: Московский фонд реновации лидирует по вводу жилья в России
Московский фонд реновации жилой застройки по итогам 11 месяцев продолжает лидировать среди застройщиков по вводу жилья в России, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 02.12.2025
2025
Ефимов: Московский фонд реновации лидирует по вводу жилья в России

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский фонд реновации жилой застройки по итогам 11 месяцев продолжает лидировать среди застройщиков по вводу жилья в России, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что с начала года в городе в рамках реновации возведено свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья.
Ефимов: более 2,6 км тоннелей метро проложили под реками Москвы с 2011 года
Вчера, 11:12
"При этом в ближайшие три года планируется возвести еще 8,7 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переселение в новые квартиры", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в январе-ноябре в Москве построили жилые комплексы по реновации более чем на 23 тысячи квартир.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в домах, возведенных по реновации, экономия ресурсов составляет до 40% по сравнению с пятиэтажками.
Ефимов: в Москве построили бизнес-парк "Останкино"
Вчера, 09:12
 
