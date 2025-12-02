Ефимов: Московский фонд реновации лидирует по вводу жилья в России

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский фонд реновации жилой застройки по итогам 11 месяцев продолжает лидировать среди застройщиков по вводу жилья в России, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что с начала года в городе в рамках реновации возведено свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

"При этом в ближайшие три года планируется возвести еще 8,7 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переселение в новые квартиры", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в январе-ноябре в Москве построили жилые комплексы по реновации более чем на 23 тысячи квартир.