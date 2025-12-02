Ефимов: в поселке Щапово по КРТ построят технопарк

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В поселке Щапово на территории Троицкого административного округа Москвы построят технопарк в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест и качественной инженерной инфраструктуры. Это учитывается и при проработке проектов КРТ. Так, в поселке Щапово по соседству с будущим жилым кварталом предстоит реорганизовать участок площадью 4,94 гектара. На нем построят технопарк и объекты коммунального назначения общей площадью более 43 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса

Инвестиции в проект составят 6,47 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 181,37 миллиона рублей. На реализацию проекта уйдет шесть лет, благодаря ему в городе появится свыше 400 рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.

В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в технопарке смогут разместиться предприятия электронной, фармацевтической, пищевой и ювелирной промышленности. Рядом с объектом построят котельную и локальные очистные сооружения.

Заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Арина Авдеева добавила, что технопарки обладают полным набором услуг для роста бизнеса. Компании могут концентрироваться на разработке и выводе на рынок новой продукции, что дает значительный экономический эффект и предприятия, и для бюджета города.