Ефимов: в поселке Щапово по КРТ построят технопарк - РИА Новости, 02.12.2025
14:06 02.12.2025
Ефимов: в поселке Щапово по КРТ построят технопарк
Ефимов: в поселке Щапово по КРТ построят технопарк
В поселке Щапово на территории Троицкого административного округа Москвы построят технопарк в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.12.2025
2025
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Ефимов: в поселке Щапово по КРТ построят технопарк

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В поселке Щапово на территории Троицкого административного округа Москвы построят технопарк в рамках проекта КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест и качественной инженерной инфраструктуры. Это учитывается и при проработке проектов КРТ. Так, в поселке Щапово по соседству с будущим жилым кварталом предстоит реорганизовать участок площадью 4,94 гектара. На нем построят технопарк и объекты коммунального назначения общей площадью более 43 тысяч квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса
Инвестиции в проект составят 6,47 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - 181,37 миллиона рублей. На реализацию проекта уйдет шесть лет, благодаря ему в городе появится свыше 400 рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в технопарке смогут разместиться предприятия электронной, фармацевтической, пищевой и ювелирной промышленности. Рядом с объектом построят котельную и локальные очистные сооружения.
Заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Арина Авдеева добавила, что технопарки обладают полным набором услуг для роста бизнеса. Компании могут концентрироваться на разработке и выводе на рынок новой продукции, что дает значительный экономический эффект и предприятия, и для бюджета города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве открыли первый пищевой технопарк.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
