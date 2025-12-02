Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 2,6 км тоннелей метро проложили под реками Москвы с 2011 года
11:12 02.12.2025
Ефимов: более 2,6 км тоннелей метро проложили под реками Москвы с 2011 года
Свыше 2,6 километра перегонных тоннелей проложили с 2011 года под водными артериями столицы при возведении Большой кольцевой, Солнцевской и Троицкой линий... РИА Новости, 02.12.2025
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы), Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 2,6 км тоннелей метро проложили под реками Москвы с 2011 года

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 2,6 километра перегонных тоннелей проложили с 2011 года под водными артериями столицы при возведении Большой кольцевой, Солнцевской и Троицкой линий метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Работы тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) диаметром шесть и десять метров велись под Яузой, Москвой-рекой, Сетунью, Сетунькой и Очаковкой. Как пояснил замглавы города, тоннели в данных случаях прокладывались в водоупорном слое глины или под ним.
"На территории Москвы участков линий, проходящих под водными объектами, множество. Проходка с помощью ТПМК под рекой – это сложный процесс, который требует тщательной подготовки и применения специальных технологий для предотвращения затопления. Основные тонкости включают контроль давления в рабочей камере с помощью компрессоров, отведение грунтовых вод и высокую точность навигации", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Гендиректор "Мосинжпроекта", генерального проектировщика и подрядчика строительства московского метро, Максим Гаман конкретизировал, что при выполнении проходки критически необходимо соблюсти проектную трассу и глубину, потому как в противном случае можно повредить существующие конструкции. В то же время высокое давление, при котором ведутся работы, требует жесткого контроля за состоянием оборудования и его герметичностью.
Как уточнили в пресс-службе московского градкомплекса, в рамках продолжающегося строительства Рублево-Архангельской, Бирюлевской и второго этапа Троицкой веток метростроители еще выполнят проходки под Москвой-рекой, затоном Новинки, реками Городней, Сосенкой и Десной суммарной протяженностью более 3,1 километра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте проходки левого перегонного тоннеля на участке между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлевской линии метро. Работы в планах завершить в 2026 году.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
