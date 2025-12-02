© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: более 2,6 км тоннелей метро проложили под реками Москвы с 2011 года

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 2,6 километра перегонных тоннелей проложили с 2011 года под водными артериями столицы при возведении Большой кольцевой, Солнцевской и Троицкой линий метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Работы тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) диаметром шесть и десять метров велись под Яузой, Москвой-рекой, Сетунью, Сетунькой и Очаковкой. Как пояснил замглавы города, тоннели в данных случаях прокладывались в водоупорном слое глины или под ним.

"На территории Москвы участков линий, проходящих под водными объектами, множество. Проходка с помощью ТПМК под рекой – это сложный процесс, который требует тщательной подготовки и применения специальных технологий для предотвращения затопления. Основные тонкости включают контроль давления в рабочей камере с помощью компрессоров, отведение грунтовых вод и высокую точность навигации", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Гендиректор " Мосинжпроекта ", генерального проектировщика и подрядчика строительства московского метро, Максим Гаман конкретизировал, что при выполнении проходки критически необходимо соблюсти проектную трассу и глубину, потому как в противном случае можно повредить существующие конструкции. В то же время высокое давление, при котором ведутся работы, требует жесткого контроля за состоянием оборудования и его герметичностью.

Как уточнили в пресс-службе московского градкомплекса, в рамках продолжающегося строительства Рублево-Архангельской, Бирюлевской и второго этапа Троицкой веток метростроители еще выполнят проходки под Москвой-рекой, затоном Новинки, реками Городней, Сосенкой и Десной суммарной протяженностью более 3,1 километра.