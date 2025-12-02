Рейтинг@Mail.ru
09:12 02.12.2025
Ефимов: в Москве построили бизнес-парк "Останкино"
Ефимов: в Москве построили бизнес-парк "Останкино"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Бутырском районе на северо-востоке Москвы возвели последний корпус бизнес-парка "Останкино", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что бизнес-парк более чем на 135 тысяч квадратных метров включает шесть корпусов.
"Последний возвели в этом году, его строительство заняло два года. В 12-этажном здании площадью более 22,6 тысячи квадратных метров будет создано 2 тысячи рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Вокруг объекта предусмотрено пространство на 10 тысяч "квадратов" с зонами как для отдыха, так и для работы и проведения мероприятий. В настоящее время там проводится комплексное озеленение, говорится в сообщении.
В нем указывается, что бизнес-парк строили в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Девелопер проекта – Pioneer.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в районе Кунцево появится многофункциональный комплекс.
