В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ
15:57 02.12.2025 (обновлено: 16:04 02.12.2025)
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ
Полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино в рамках обычках в Брюсселе, сообщает газета Echo. РИА Новости, 02.12.2025
2025
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ

Стефано Саннино
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино в рамках обычках в Брюсселе, сообщает газета Echo.
Ранее во вторник портал Euractiv сообщил, что обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС проходят в рамках расследования нецелевого использования средств. Пресс-служба федеральной полиции Бельгии отказалась подтвердить или опровергнуть РИА Новости эти сообщения.
"Речь идёт о деле, находящемся в производстве у следственного судьи в Ипре и расследуемом федеральной судебной полицией Западной Фландрии при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF). Три человека были лишены свободы. По нашим данным, это ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, бывший генеральный секретарь дипслужбы ЕС Стефано Саннино - оба граждане Италии, - а также заместитель директора Колледжа Европы", - сказано в материале.
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
