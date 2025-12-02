https://ria.ru/20251202/echo-2059256881.html
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2025
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ
Полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино в рамках обычках в Брюсселе, сообщает газета Echo. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:57:00+03:00
2025-12-02T15:57:00+03:00
2025-12-02T16:04:00+03:00
в мире
бельгия
евросоюз
брюссель
италия
федерика могерини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059258152_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_a8cf2b8341ee03ab63ad73b870463f15.jpg
https://ria.ru/20251202/es-2059237479.html
бельгия
брюссель
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059258152_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_274a2011f2820bbb401a61738afc3dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, евросоюз, брюссель, италия, федерика могерини
В мире, Бельгия, Евросоюз, Брюссель, Италия, Федерика Могерини
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ
Echo: полиция Бельгии задержала бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС Саннино