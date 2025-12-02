На трассе "Байкал" ограничили движение большегрузов из-за непогоды

УЛАН-УДЭ, 2 дек - РИА Новости. Ограничение движения для большегрузов ввели на федеральной трассе Р-258 "Байкал" из-за плохой погоды, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал".
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки. Кроме непогоды, причиной пробок стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе было восстановлено. Во вторник в УПРДОР "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге Р-258 "Байкал" вводится ограничение движения для большегрузных автомобилей", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что во вторник с 12.00 (7.00 мск) до 23.50 (18.50 мск) ограничивается движение большегрузов на участке трассы Р-258 "Байкал" с 100 километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356 километра (отворот на село Кабанск, Бурятия).
В ведомстве призвали водителей учитывать данную информацию при планировании поездок и соблюдать правила дорожного движения.