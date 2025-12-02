На трассе "Байкал" ограничили движение большегрузов из-за непогоды

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге Р-258 "Байкал" вводится ограничение движения для большегрузных автомобилей", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что во вторник с 12.00 (7.00 мск) до 23.50 (18.50 мск) ограничивается движение большегрузов на участке трассы Р-258 "Байкал" с 100 километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356 километра (отворот на село Кабанск, Бурятия).