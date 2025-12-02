https://ria.ru/20251202/dtp-2059375822.html
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП с автобусами
происшествия
арзамас
казань
москва
автодор
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Трасса М12 после ДТП с автобусами работает в штатном режиме, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.
Ранее "Автодор
" сообщал, что движение на 437-м километре М-12 "Восток" в направлении Казани
перекрыто из-за ДТП.
"Трасса М12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят", - написал Щелоков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что из Москвы
выехал транспорт за сотней пассажиров попавших в ДТП автобусов, которых уже привезли в гостиницы Арзамаса
.
"С гостиницы заберут и снова в путь", - добавил Щелоков.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.