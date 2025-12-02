Рейтинг@Mail.ru
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП с автобусами
23:16 02.12.2025
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП с автобусами
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП с автобусами
Происшествия, Арзамас, Казань, Москва, Автодор
Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП с автобусами

Щелоков: трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП с автобусами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Трасса М12 после ДТП с автобусами работает в штатном режиме, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.
Ранее "Автодор" сообщал, что движение на 437-м километре М-12 "Восток" в направлении Казани перекрыто из-за ДТП.
"Трасса М12 работает в штатном режиме. Поврежденную технику завтра переместят", - написал Щелоков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что из Москвы выехал транспорт за сотней пассажиров попавших в ДТП автобусов, которых уже привезли в гостиницы Арзамаса.
"С гостиницы заберут и снова в путь", - добавил Щелоков.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
