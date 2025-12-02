Трасса М12 работает в штатном режиме после ДТП с автобусами

"С гостиницы заберут и снова в путь", - добавил Щелоков.

Ранее Госавтоинспекция региона сообщила, что в 18.37 мск вторника на 437-м километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, трем оказана помощь на месте.