СК проводит проверку после ДТП с автобусами в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Арзамасском районе после ДТП с двумя автобусами, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, в вечернее время во вторник на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области произошло столкновение нескольких автомобилей и двух автобусов. Нескольким пассажирам, находившимся в автобусах, оказывается необходимая медицинская помощь.
"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила о том, что во вторник в 18.37 мск на 437-й километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказана помощь на месте. По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, среди пострадавших нет тяжело раненых. Сто шесть пассажиров автобусов будут доставлены в гостиницы Арзамаса.
