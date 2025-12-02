Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку после ДТП с автобусами в Нижегородской области - РИА Новости, 02.12.2025
22:34 02.12.2025
СК проводит проверку после ДТП с автобусами в Нижегородской области
Доследственная проверка проводится в Арзамасском районе после ДТП с двумя автобусами, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 02.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Арзамасском районе после ДТП с двумя автобусами, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, в вечернее время во вторник на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области произошло столкновение нескольких автомобилей и двух автобусов. Нескольким пассажирам, находившимся в автобусах, оказывается необходимая медицинская помощь.
"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила о том, что во вторник в 18.37 мск на 437-й километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказана помощь на месте. По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, среди пострадавших нет тяжело раненых. Сто шесть пассажиров автобусов будут доставлены в гостиницы Арзамаса.
ПроисшествияАрзамасский районРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
