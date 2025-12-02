https://ria.ru/20251202/dtp-2059369448.html
Появились новые детали о ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области
Сто шесть человек доставят с места ДТП с двумя автобусами на трассе М-12 в Нижегородской области в гостиницы Арзамаса, сообщил глава города Александр Щелоков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:11:00+03:00
2025-12-02T22:11:00+03:00
2025-12-02T22:11:00+03:00
происшествия
арзамас
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059365668_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_f26caa376dd71aef90e604604eaefbb0.jpg
https://ria.ru/20251201/chp-2058961526.html
арзамас
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059365668_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_81bfc1a13ae2fad0d78e34943fde86ff.jpg
В гостиницы Арзамаса доставят больше 100 человек с места ДТП на трассе М-12