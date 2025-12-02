Никто серьезно не пострадал после ДТП у Арзамаса, заявили власти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – РИА Новости. Среди четырнадцати человек, пострадавших при ДТП с участием автобусов на автодороге М-12 в Нижегородской области, нет тяжелораненых, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Ранее Госавтоинспекция региона сообщила о том, что во вторник в 18.37 мск на 437 километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказана помощь на месте.