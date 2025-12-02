https://ria.ru/20251202/dtp-2059367058.html
Никто серьезно не пострадал после ДТП у Арзамаса, заявили власти
Никто серьезно не пострадал после ДТП у Арзамаса, заявили власти - РИА Новости, 02.12.2025
Никто серьезно не пострадал после ДТП у Арзамаса, заявили власти
Среди четырнадцати человек, пострадавших при ДТП с участием автобусов на автодороге М-12 в Нижегородской области, нет тяжелораненых, сообщил глава Арзамаса... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T21:50:00+03:00
2025-12-02T21:50:00+03:00
2025-12-02T21:51:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – РИА Новости. Среди четырнадцати человек, пострадавших при ДТП с участием автобусов на автодороге М-12 в Нижегородской области, нет тяжелораненых, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.
"Большая авария на М12 около нас. Больница наша забирает 14 человек легкой и средней тяжести. Тяжелых нет", - написал Щелоков в своем Telegram-канале
.
Ранее Госавтоинспекция региона сообщила о том, что во вторник в 18.37 мск на 437 километре автодороги М12 "Восток" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. Четырнадцать человек госпитализированы, один из них ребенок, троим оказана помощь на месте.