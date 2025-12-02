https://ria.ru/20251202/dtp-2059365225.html
В Нижегородской области после аварии автобусов госпитализировали 14 человек
В Нижегородской области после аварии автобусов госпитализировали 14 человек
В Нижегородской области после аварии автобусов госпитализировали 14 человек
Четырнадцать человек, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП с участием автобусов на автодороге М-12 в Нижегородской области
происшествия
нижегородская область
нижегородская область
В Нижегородской области после аварии автобусов госпитализировали 14 человек
В Нижегородской области после ДТП двух автобусов госпитализировали 14 человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря – РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП с участием автобусов на автодороге М-12 в Нижегородской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
Массовое ДТП произошло во вторник в 18.37 мск на 437 километре автодороги М12 "Восток".
"Произошло ДТП с участием четырех автомобилей, два из них - автобусы. 14 человек госпитализированы, один из них - ребенок, троим оказана помощь на месте", - сообщили в Госавтоинспекции региона.
Обстоятельства ДТП выясняются.