В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин

БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Двоих мужчин, находившихся в машине, попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У одного пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки, у второго, по предварительным данным, баротравма. Одному из мужчин продолжают оказывать помощь в больнице, а второго бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram -канале.

Он добавил, что в городе в результате прилёта боеприпаса на территорию предприятия в двух зданиях выбиты окна и посечены фасады, осколками посечены автобус, два трактора, грузовой и два легковых автомобиля.