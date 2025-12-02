https://ria.ru/20251202/dron-2059336782.html
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин
Двое мужчин ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.12.2025
шебекино
белгородская область
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин
В Шебекино при атаке дрона ВСУ пострадали двое мужчин
БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино
дрон атаковал автомобиль. Двоих мужчин, находившихся в машине, попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У одного пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки, у второго, по предварительным данным, баротравма. Одному из мужчин продолжают оказывать помощь в больнице, а второго бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков
в своем Telegram
-канале.
Он добавил, что в городе в результате прилёта боеприпаса на территорию предприятия в двух зданиях выбиты окна и посечены фасады, осколками посечены автобус, два трактора, грузовой и два легковых автомобиля.
По словам губернатора, в Грайворонском округе в селе Дунайка FPV-дрон атаковал административное здание, в селе Глотово вследствие удара FPV-дрона повреждён фасад хозпостройки, в селах Гора-Подол и Дорогощь от ударов дронов поврежедно по одному домовладению. В Борисовском округе в селе Грузское FPV-дрон атаковал автомобиль, уточнил глава области.