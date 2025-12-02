Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/dron-2059336782.html
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин - РИА Новости, 02.12.2025
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин
Двое мужчин ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T19:18:00+03:00
2025-12-02T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059125358.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин

В Шебекино при атаке дрона ВСУ пострадали двое мужчин

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Двоих мужчин, находившихся в машине, попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У одного пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки, у второго, по предварительным данным, баротравма. Одному из мужчин продолжают оказывать помощь в больнице, а второго бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе в результате прилёта боеприпаса на территорию предприятия в двух зданиях выбиты окна и посечены фасады, осколками посечены автобус, два трактора, грузовой и два легковых автомобиля.
По словам губернатора, в Грайворонском округе в селе Дунайка FPV-дрон атаковал административное здание, в селе Глотово вследствие удара FPV-дрона повреждён фасад хозпостройки, в селах Гора-Подол и Дорогощь от ударов дронов поврежедно по одному домовладению. В Борисовском округе в селе Грузское FPV-дрон атаковал автомобиль, уточнил глава области.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала