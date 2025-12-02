МГЧА "Связь поколений" впервые представило древо рода святителя Филарета

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Команда международного генеалогического частного агентства "Связь поколений" передала в дар храму Христа Спасителя генеалогическое древо рода святителя Филарета Московского, теперь оно доступно для посетителей в Патриаршем музее церковного искусства, рассказал РИА Новости руководитель агентства, член Историко-родословного общества в Москве (ИРО) Александр Взираев.

Святитель Филарет – митрополит Московский и Коломенский Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1782-1867) – глубоко почитается в Русской православной церкви. К лику святых он был причислен в 1994 году. День его памяти отмечается 2 декабря по новому стилю (19 ноября по старому стилю) – в день смерти святого.

Митрополит Филарет был одним из самых ярких церковных интеллектуалов XIX века. Он сделал Московскую духовную академию центром, из которого вышла целая плеяда блестящих русских богословов и философов, помазал на царство императоров Николая I и Александра II и составил окончательную редакцию манифеста 19 февраля 1861 года, завершившего в России крепостное право. Делом всей жизни святителя, занявшим около полувека и завершившимся уже после его смерти, стало создание и издание перевода на русский язык Ветхого и Нового заветов, который известен сегодня как канонический Синодальный перевод. В 2004 году мощи митрополита Филарета были перенесены из Троице-Сергиевой лавры, где он был погребен, в храм Христа Спасителя и являются ныне одной из главных его святынь.

"Ранее полное родословное древо рода святителя Филарета (Дроздова) никем не составлялось и нигде не публиковалось. Теперь оно передано в Патриарший музей церковного искусства и расположено в самом начале экспозиции музея. Изучением родословия святителя Филарета мы занимались долгое время, это многолетний труд всей команды МГЧА "Связь поколений". Я считаю, что святитель – выдающийся человек, яркая личность, самый светлый ум России XIX столетия", – рассказал РИА Новости Александр Взираев.

Древо в четверть тысячелетия

Работа над родословным древом святого, охватывающим период с 1653 по 1931 годы, состояла прежде всего в систематизации и анализе всех ранее изученных документов, рассказал Александр Взираев. Среди них были как материалы Российского государственного исторического архива (РГИА), так и монографии дореволюционных и современных исследователей.

© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений" Патриарший музей церковного искусства © Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений" Патриарший музей церковного искусства

Точкой отсчета 1653 год избран в нем как год максимальной глубины исследования, подтвержденной историческими источниками и архивными документами, рассказал РИА Новости Александр Взираев. В схеме родственных связей святителя представлены разные фамильные линии: глубиной до 1690, 1668 и 1653 годов. Всего – 384 персоны в 11 поколениях на протяжении трех столетий.

Заканчивается же древо на 1931 году – на потомках из рода Филарета, многие из которых в годы советских гонений погибли за веру и стали новомучениками и страстотерпцами. Известные современные потомки, пояснил Александр Взираев РИА Новости, не включены в родословное древо по соображениям защиты персональных данных.

Путь святителя

Будущий святитель Филарет родился в подмосковной Коломне 26 декабря 1782 года. Предки митрополита Филарета были священнослужителями – как по отцовской, так и по материнской линии. Его отец – Михаил Федорович Дроздов (1760–1816) – служил диаконом, а впоследствии протоиереем Успенского собора в подмосковной Коломне, и был настоятелем в этом городе в Троицком храме в Ямской слободе. А мать будущего митрополита, Евдокия Никитична Дроздова (урожденная Филиппова, 1766–1853), выросла в семье коломенского священника Никиты Афанасьевича и Доминики Прокопьевны Филипповых.

© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений" Генеалогическое древо святителя Филарета доступно посетителям в Патриаршем музее церковного искусства © Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений" Генеалогическое древо святителя Филарета доступно посетителям в Патриаршем музее церковного искусства

Коломну, в которой святитель Филарет родился, он при жизни сравнивал с Иерусалимом, и сегодня горожане сохраняют память о нём. "Святитель Филарет Московский считается святым покровителем Коломны", – рассказал РИА Новости Александр Взираев.

Поэтому герб Коломны занял место на родовом древе святителя.

Есть на нем и герб Тулы, где родился отец святого, и другие значимые для жизненного пути святителя места: в частности, Троице-Сергиева лавра, где он был пострижен в монашество в 1808 году, и Санкт-Петербург, где в 1812 году он стал ректором духовной академии.

"На основном фоне холста у нас отмечена карта Коломны, как место рождения святителя, и ее герб. Также внизу показаны виды двух святынь Санкт-Петербурга и Москвы, с которыми была связана деятельность митрополита Филарета: Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и Троице-Сергиева лавра. Вверху – Гефсиманский Черниговский скит Троице-Сергиевой лавры, освященный митрополитом Филаретом. Под портретом святителя изображены его государственные награды", – рассказал Александр Взираев РИА Новости.

С Коломной связано и начало исследования родословной митрополита Филарета агентством "Связь поколений". Около 2001 года Александр Взираев помогал доценту Коломенского педагогического института Геннадию Ивановичу Бычкову в сборе материала для книги "Святитель Филарет (Дроздов): служение Церкви и Отечеству" 2003 года.

Храм в университете

Святителя Филарета особо почитают и в университетском храме святой Татианы при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Его настоятель, известный священнослужитель протоиерей Владимир Вигилянский, многие годы руководивший пресс-службой патриарха Московского и всея Руси, рассказал РИА Новости, что проект МГЧА "Связь поколений" по созданию родословного древа святителя для него значим, можно сказать, лично. Ведь именно митрополит Филарет освятил этот храм в 1837 году. И сегодня в Татианинском храме есть престол, посвященный митрополиту Филарету.

© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений" Генеалогическое древо святителя Филарета © Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений" Генеалогическое древо святителя Филарета

"Он множество раз здесь служил и произносил проповеди, некоторые из которых были записаны и опубликованы. Эти проповеди опровергают распространенный миф о том, что наука и религия противоречат друг другу и что религиозные деятели боятся и ненавидят науку", – отметил отец Владимир.

Живая история

Владимир Вигилянский отметил важность изучения истории своего рода, в том числе, для укрепления идентичности и воспитания детей. Не исключено, что каждый россиянин может найти святого в своем генеалогическом древе, досконально изучив его, добавил собеседник агентства.

Руководитель агентства "Связь поколений" Александр Взираев считает, что через призму истории семьи формируются основные жизненные принципы и ориентиры человека, и поэтому изучение родословной – это возможность ощутить присутствие в своей жизни своих прародителей, сохранить и передать традиции и ценности предков своим детям.