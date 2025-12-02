МГЧА "Связь поколений" впервые представило древо рода святителя Филарета

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Команда международного генеалогического частного агентства "Связь поколений" передала в дар храму Христа Спасителя генеалогическое древо рода святителя Филарета Московского, теперь оно доступно для посетителей в Патриаршем музее церковного искусства, рассказал РИА Новости руководитель агентства, член Историко-родословного общества в Москве (ИРО) Александр Взираев.
Святитель Филарет – митрополит Московский и Коломенский Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1782-1867) – глубоко почитается в Русской православной церкви. К лику святых он был причислен в 1994 году. День его памяти отмечается 2 декабря по новому стилю (19 ноября по старому стилю) – в день смерти святого.
Митрополит Филарет был одним из самых ярких церковных интеллектуалов XIX века. Он сделал Московскую духовную академию центром, из которого вышла целая плеяда блестящих русских богословов и философов, помазал на царство императоров Николая I и Александра II и составил окончательную редакцию манифеста 19 февраля 1861 года, завершившего в России крепостное право. Делом всей жизни святителя, занявшим около полувека и завершившимся уже после его смерти, стало создание и издание перевода на русский язык Ветхого и Нового заветов, который известен сегодня как канонический Синодальный перевод. В 2004 году мощи митрополита Филарета были перенесены из Троице-Сергиевой лавры, где он был погребен, в храм Христа Спасителя и являются ныне одной из главных его святынь.
Репродукция портрета митрополита Московского и Коломенского Филарета из собрания Государственного Исторического музея в Москве
"Ранее полное родословное древо рода святителя Филарета (Дроздова) никем не составлялось и нигде не публиковалось. Теперь оно передано в Патриарший музей церковного искусства и расположено в самом начале экспозиции музея. Изучением родословия святителя Филарета мы занимались долгое время, это многолетний труд всей команды МГЧА "Связь поколений". Я считаю, что святитель – выдающийся человек, яркая личность, самый светлый ум России XIX столетия", – рассказал РИА Новости Александр Взираев.
Древо в четверть тысячелетия
Работа над родословным древом святого, охватывающим период с 1653 по 1931 годы, состояла прежде всего в систематизации и анализе всех ранее изученных документов, рассказал Александр Взираев. Среди них были как материалы Российского государственного исторического архива (РГИА), так и монографии дореволюционных и современных исследователей.
Точкой отсчета 1653 год избран в нем как год максимальной глубины исследования, подтвержденной историческими источниками и архивными документами, рассказал РИА Новости Александр Взираев. В схеме родственных связей святителя представлены разные фамильные линии: глубиной до 1690, 1668 и 1653 годов. Всего – 384 персоны в 11 поколениях на протяжении трех столетий.
Заканчивается же древо на 1931 году – на потомках из рода Филарета, многие из которых в годы советских гонений погибли за веру и стали новомучениками и страстотерпцами. Известные современные потомки, пояснил Александр Взираев РИА Новости, не включены в родословное древо по соображениям защиты персональных данных.
Путь святителя
Будущий святитель Филарет родился в подмосковной Коломне 26 декабря 1782 года. Предки митрополита Филарета были священнослужителями – как по отцовской, так и по материнской линии. Его отец – Михаил Федорович Дроздов (1760–1816) – служил диаконом, а впоследствии протоиереем Успенского собора в подмосковной Коломне, и был настоятелем в этом городе в Троицком храме в Ямской слободе. А мать будущего митрополита, Евдокия Никитична Дроздова (урожденная Филиппова, 1766–1853), выросла в семье коломенского священника Никиты Афанасьевича и Доминики Прокопьевны Филипповых.
Коломну, в которой святитель Филарет родился, он при жизни сравнивал с Иерусалимом, и сегодня горожане сохраняют память о нём. "Святитель Филарет Московский считается святым покровителем Коломны", – рассказал РИА Новости Александр Взираев.
Поэтому герб Коломны занял место на родовом древе святителя.
Есть на нем и герб Тулы, где родился отец святого, и другие значимые для жизненного пути святителя места: в частности, Троице-Сергиева лавра, где он был пострижен в монашество в 1808 году, и Санкт-Петербург, где в 1812 году он стал ректором духовной академии.
"На основном фоне холста у нас отмечена карта Коломны, как место рождения святителя, и ее герб. Также внизу показаны виды двух святынь Санкт-Петербурга и Москвы, с которыми была связана деятельность митрополита Филарета: Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и Троице-Сергиева лавра. Вверху – Гефсиманский Черниговский скит Троице-Сергиевой лавры, освященный митрополитом Филаретом. Под портретом святителя изображены его государственные награды", – рассказал Александр Взираев РИА Новости.
С Коломной связано и начало исследования родословной митрополита Филарета агентством "Связь поколений". Около 2001 года Александр Взираев помогал доценту Коломенского педагогического института Геннадию Ивановичу Бычкову в сборе материала для книги "Святитель Филарет (Дроздов): служение Церкви и Отечеству" 2003 года.
Храм в университете
Святителя Филарета особо почитают и в университетском храме святой Татианы при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Его настоятель, известный священнослужитель протоиерей Владимир Вигилянский, многие годы руководивший пресс-службой патриарха Московского и всея Руси, рассказал РИА Новости, что проект МГЧА "Связь поколений" по созданию родословного древа святителя для него значим, можно сказать, лично. Ведь именно митрополит Филарет освятил этот храм в 1837 году. И сегодня в Татианинском храме есть престол, посвященный митрополиту Филарету.
"Он множество раз здесь служил и произносил проповеди, некоторые из которых были записаны и опубликованы. Эти проповеди опровергают распространенный миф о том, что наука и религия противоречат друг другу и что религиозные деятели боятся и ненавидят науку", – отметил отец Владимир.
Живая история
Владимир Вигилянский отметил важность изучения истории своего рода, в том числе, для укрепления идентичности и воспитания детей. Не исключено, что каждый россиянин может найти святого в своем генеалогическом древе, досконально изучив его, добавил собеседник агентства.
Руководитель агентства "Связь поколений" Александр Взираев считает, что через призму истории семьи формируются основные жизненные принципы и ориентиры человека, и поэтому изучение родословной – это возможность ощутить присутствие в своей жизни своих прародителей, сохранить и передать традиции и ценности предков своим детям.
Он добавил, что МГЧА "Связь поколений" не останавливается на исследовании родословной митрополита Филарета. Среди проектов агентства – составление родового древа для потомков рода адмирала Нахимова. Специалисты агентства изучают также родословные потомков таких исторических личностей как полководец Суворов А.В., Ворошилов, Лихачев, княжеских родов Голицыных, Оболенских, боярского рода Нарышкиных, купцов Ушковых и других именитых родов.