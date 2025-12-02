Ремонт местных дорог в рамках краевой программы завершают на Ставрополье

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В рамках краевой государственной программы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае завершается ремонт 310 километров дорог местного значения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Субсидирование распределено на все 33 муниципалитета. В 11 округах дорожные работы полностью выполнены. Обновлены дороги в Александровском, Апанасенковском, Арзгирском, Грачевском, Ипатовском, Левокумском, Новоселицком, Советском, Степновском, Труновском и Туркменском округах.

Каждый участок определялся с учетом пожеланий местных жителей, в том числе по итогам прямых линий Губернатора Владимира Владимирова. Дороги, отремонтированные в рамках субсидирования, ведут к социально значимым объектам, являются подъездными к частному сектору и соединяют населенные пункты с общей дорожной сетью региона.

Например, в Андроповском округе – это улицы Комарова, Кочубея и переулок Северный села Курсавка. В Грачевском округе отремонтированы участки улицы Синиченко в селе Кугульта, улиц Комсомольская в селе Старомарьевка, улицы Красноармейская в с. Спицевка и улицы Ключевая в селе Бешпагир. В Труновском округе отремонтировано сразу несколько участков села Донского – улицы Зеленая, Глинная, Ставропольская и Матросова.

"По поручению губернатора Владимира Владимирова традиционно более половины краевого дорожного фонда направляется на приведение в нормативное состояние дорог местного значения. В текущем году на эти цели выделено 57% от общих средств, благодаря чему сейчас завершается ремонт 310 км местных дорог Ставропольского края. Стремимся к 2030 году достичь показателя 85% местных дорог, соответствующих нормативному состоянию", – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, его слова приводит пресс-служба.