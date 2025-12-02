Рейтинг@Mail.ru
Ремонт местных дорог в рамках краевой программы завершают на Ставрополье - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:00 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/dorogi-2059231130.html
Ремонт местных дорог в рамках краевой программы завершают на Ставрополье
Ремонт местных дорог в рамках краевой программы завершают на Ставрополье - РИА Новости, 02.12.2025
Ремонт местных дорог в рамках краевой программы завершают на Ставрополье
В рамках краевой государственной программы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае завершается ремонт 310 километров дорог местного значения,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:00:00+03:00
2025-12-02T15:00:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
александровское
советский
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
https://ria.ru/20251127/vladimirov-2058053203.html
https://ria.ru/20251120/vladimirov-2056434767.html
ставропольский край
александровское
советский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, александровское, советский , владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Александровское, Советский , Владимир Владимиров
Ремонт местных дорог в рамках краевой программы завершают на Ставрополье

Ремонт дорог местного значения в рамках регпрограммы завершают на Ставрополье

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В рамках краевой государственной программы "Развитие транспортной системы" в Ставропольском крае завершается ремонт 310 километров дорог местного значения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Субсидирование распределено на все 33 муниципалитета. В 11 округах дорожные работы полностью выполнены. Обновлены дороги в Александровском, Апанасенковском, Арзгирском, Грачевском, Ипатовском, Левокумском, Новоселицком, Советском, Степновском, Труновском и Туркменском округах.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Владимиров: бюджет Ставрополья на 2026 год обеспечит решение основных задач
27 ноября, 15:08
Каждый участок определялся с учетом пожеланий местных жителей, в том числе по итогам прямых линий Губернатора Владимира Владимирова. Дороги, отремонтированные в рамках субсидирования, ведут к социально значимым объектам, являются подъездными к частному сектору и соединяют населенные пункты с общей дорожной сетью региона.
Например, в Андроповском округе – это улицы Комарова, Кочубея и переулок Северный села Курсавка. В Грачевском округе отремонтированы участки улицы Синиченко в селе Кугульта, улиц Комсомольская в селе Старомарьевка, улицы Красноармейская в с. Спицевка и улицы Ключевая в селе Бешпагир. В Труновском округе отремонтировано сразу несколько участков села Донского – улицы Зеленая, Глинная, Ставропольская и Матросова.
"По поручению губернатора Владимира Владимирова традиционно более половины краевого дорожного фонда направляется на приведение в нормативное состояние дорог местного значения. В текущем году на эти цели выделено 57% от общих средств, благодаря чему сейчас завершается ремонт 310 км местных дорог Ставропольского края. Стремимся к 2030 году достичь показателя 85% местных дорог, соответствующих нормативному состоянию", – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, его слова приводит пресс-служба.
За 2023 и 2024 годы на Ставрополье в нормативное состояние привели 1,1 тысячи километров местных дорог.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Губернатор Владимиров: дети участников СВО будут на новогодних елках
20 ноября, 21:10
 
Ставропольский крайСтавропольский крайАлександровскоеСоветскийВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала