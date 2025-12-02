Адвокат покупательницы квартиры Долиной опровергла участие в деле Гордон

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что по делу об оспаривании сделки купли-продажи квартиры состав команды не менялся, а юрист Гордон не участвует в деле.

« "Состав команды по делу не менялся, сообщения об участии Гордон в деле не соответствуют действительности", - сказала собеседница агентства.

Ранее в своих соцсетях юрист Екатерина Гордон неоднократно комментировала иск об оспаривании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной . В Telegram-каналах анонимно стали распространяться сообщения о том, что юрист Гордон вступила в дело.

Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной.

Ранее Свириденко заявляла РИА Новости, что даже если суд признает сделку недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение, когда каждая сторона возвращает другой стороне то, что было получено по сделке. В данном случае речь идет о деньгах, которые Долина получила от Лурье.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным и отклонили апелляционную жалобу Лурье.

Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.

Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.