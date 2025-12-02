Рейтинг@Mail.ru
"Схему Долиной" назвали самым крупным негативным событием года в блогосфере
19:12 02.12.2025 (обновлено: 19:44 02.12.2025)
"Схему Долиной" назвали самым крупным негативным событием года в блогосфере
"Схему Долиной" назвали самым крупным негативным событием года в блогосфере
лариса долина, telegram, общество
Лариса Долина, Telegram, Общество
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обсуждения "схемы Долиной" стали самым заметным негативным событием блогосферы 2025 года, их совокупные охваты приблизились к 100 миллионам просмотров, говорится в исследовании СРО "Ассоциация Блогеров и Агентств", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"СРО "Ассоциация Блогеров и Агентств" провела исследование и выяснила в цифрах, что история с продажей квартиры Ларисы Долиной стала самым заметным негативным событием блогосферы 2025 года, а совокупные охваты обсуждений приблизились к 100 миллионам просмотров", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что в среднем за предыдущие 12 месяцев в мессенджере Telegram имя Долиной упоминалось около 1900 раз в месяц, в сентябре данные увеличились на 250% - до 5212 упоминаний.
"В ноябре взрыв дошел до своего пика: певицу в Telegram-каналах упомянули 13750 раз за месяц по состоянию на 28 ноября 2025 года. Фактически, можно говорить о том, что популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок. Суммарно публикации только за ноябрь собрали более 81 миллиона просмотров", - говорится в исследовании.
Уточняется, что рост интереса подтверждается и данными поисковых запросов. По данным сервиса Yandex WordStat, в 2023-2024 году запросы, связанные с именем "Лариса Долина" пользователи делали в среднем 190000 раз в месяц, а в сентябре 2025 года запрос сделан 611652 раза за месяц.
Лариса ДолинаTelegramОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала