"Схему Долиной" назвали самым крупным негативным событием года в блогосфере

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обсуждения "схемы Долиной" стали самым заметным негативным событием блогосферы 2025 года, их совокупные охваты приблизились к 100 миллионам просмотров, говорится в исследовании СРО "Ассоциация Блогеров и Агентств", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В ноябре взрыв дошел до своего пика: певицу в Telegram-каналах упомянули 13750 раз за месяц по состоянию на 28 ноября 2025 года. Фактически, можно говорить о том, что популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок. Суммарно публикации только за ноябрь собрали более 81 миллиона просмотров", - говорится в исследовании.