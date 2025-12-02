Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Защита Полины Лурье подала жалобу в Верховный суд на решения о признании недействительной сделки с квартирой народной артистки Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.

"Сегодня мы подали жалобу в Верховный суд России на решения суда первой инстанции, Мосгорсуда и Второго кассационного суда общей юрисдикции", — рассказала собеседница агентства.

Ранее она заявляла РИА Новости, что даже если суд признает куплю-продажу недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение сторонами всего полученного по сделке. В данном случае речь идет о деньгах, которые покупательница заплатила Долиной.

В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы к Лурье. Долина заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности покупательницы на спорное имущество прекратили и признали его за артисткой.