18:57 02.12.2025 (обновлено: 23:11 02.12.2025)
Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд
Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд - РИА Новости, 02.12.2025
Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд
Защита Полины Лурье подала жалобу в Верховный суд на решения о признании недействительной сделки с квартирой народной артистки Ларисы Долиной, сообщила РИА... РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Защита Полины Лурье подала жалобу в Верховный суд на решения о признании недействительной сделки с квартирой народной артистки Ларисы Долиной, сообщила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.
"Сегодня мы подали жалобу в Верховный суд России на решения суда первой инстанции, Мосгорсуда и Второго кассационного суда общей юрисдикции", — рассказала собеседница агентства.
Ранее она заявляла РИА Новости, что даже если суд признает куплю-продажу недействительной, то "в обязательном порядке" применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение сторонами всего полученного по сделке. В данном случае речь идет о деньгах, которые покупательница заплатила Долиной.
В конце марта 2025 года суд удовлетворил исковые требования певицы к Лурье. Долина заявила, что решила выставить жилье на продажу под влиянием мошенников. Право собственности покупательницы на спорное имущество прекратили и признали его за артисткой.
Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья: участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать квартиру, называя себя жертвами аферистов. На практике суды часто встают на сторону продавца, признавая сделку недействительной. Покупатель в итоге остается без денег и жилья. Из-за этого в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
Заголовок открываемого материала