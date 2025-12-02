Долина может стать символом обмана, считает Джигурда

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда считает, что народная артистка РФ Лариса Долина может стать в России символом обмана, породив "эффект Долиной".

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов, она намерена подать жалобу в Верховный суд.

В разговоре с РИА Новости Джигурда выразил надежду на то, что Верховный суд отменит решение нижестоящих судов.

"Я призвал друга Ларисы Долиной Стаса Садальского объяснить ей, что она делает непоправимую ошибку, обманув женщину и породив "эффект Долиной". Мне кажется, что Верховный суд отменит (решения судов - ред.)", - сказал Джигурда.

Джигурда призвал обратить внимания, к каким последствиям для людей может привести эта история.