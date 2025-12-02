https://ria.ru/20251202/dolina-2059227787.html
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда считает, что народная артистка РФ Лариса Долина может стать в России символом обмана, породив "эффект Долиной".
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов, она намерена подать жалобу в Верховный суд.
В разговоре с РИА Новости Джигурда выразил надежду на то, что Верховный суд отменит решение нижестоящих судов.
"Я призвал друга Ларисы Долиной Стаса Садальского объяснить ей, что она делает непоправимую ошибку, обманув женщину и породив "эффект Долиной". Мне кажется, что Верховный суд отменит (решения судов - ред.)", - сказал Джигурда.
Джигурда призвал обратить внимания, к каким последствиям для людей может привести эта история.
"Сама Лариса может стать символом обмана", - предостерег он.