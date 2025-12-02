Рейтинг@Mail.ru
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 02.12.2025 (обновлено: 15:28 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/dolina-2059227787.html
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда - РИА Новости, 02.12.2025
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда
Актер и певец Никита Джигурда считает, что народная артистка РФ Лариса Долина может стать в России символом обмана, породив "эффект Долиной". РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:01:00+03:00
2025-12-02T15:28:00+03:00
россия
москва
никита джигурда
лариса долина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983603_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_bf33f05e847903bf5f0e6761139eb083.jpg
https://ria.ru/20251201/dolina-2059000992.html
https://ria.ru/20251202/fond-2059078068.html
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059088188.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983603_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0dcefd38cf1113b0d6394aaad392efca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, никита джигурда, лариса долина, общество
Россия, Москва, Никита Джигурда, Лариса Долина, Общество
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда

Джигурда заявил, что Долина делает непоправимую ошибку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикита Джигурда
Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Никита Джигурда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Актер и певец Никита Джигурда считает, что народная артистка РФ Лариса Долина может стать в России символом обмана, породив "эффект Долиной".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
1 декабря, 18:30
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов, она намерена подать жалобу в Верховный суд.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Вчера, 01:32
В разговоре с РИА Новости Джигурда выразил надежду на то, что Верховный суд отменит решение нижестоящих судов.
"Я призвал друга Ларисы Долиной Стаса Садальского объяснить ей, что она делает непоправимую ошибку, обманув женщину и породив "эффект Долиной". Мне кажется, что Верховный суд отменит (решения судов - ред.)", - сказал Джигурда.
Джигурда призвал обратить внимания, к каким последствиям для людей может привести эта история.
"Сама Лариса может стать символом обмана", - предостерег он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ГД призвали выработать единые правила компенсаций по "схеме Долиной"
Вчера, 04:40
 
РоссияМоскваНикита ДжигурдаЛариса ДолинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала