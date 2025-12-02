https://ria.ru/20251202/dolina-2059154456.html
Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, ликвидирован по иску управления Минюста РФ по Вологодской области, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на юридические регистрационные документы сообщало, что благотворительный фонд был ликвидирован.
Как следует из судебных документов, летом 2025 года управление Минюста по Вологодской области
, где был зарегистрирован фонд, подало иск о ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.
Согласно документам, президент фонда обратилась в управление с просьбой оказать содействие в ликвидации организации в судебном порядке в связи с тем, что "некоммерческая организация деятельности не ведет, уставные цели не могут быть достигнуты, дальнейшая деятельность нецелесообразна, кроме того, отсутствуют денежные средства по счетам и сами денежные средства".
В результате суд принял решение о ликвидации благотворительного фонда.