Рейтинг@Mail.ru
Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 02.12.2025 (обновлено: 12:28 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/dolina-2059154456.html
Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной
Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной - РИА Новости, 02.12.2025
Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной
Благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, ликвидирован по иску управления Минюста РФ по Вологодской области, следует из... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:59:00+03:00
2025-12-02T12:28:00+03:00
вологодская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251201/dolina-2059000992.html
https://ria.ru/20251119/rossija-2055889727.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, общество
Вологодская область, Общество
Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной

В Вологодской области ликвидировали благотворительный фонд дочери Ларисы Долиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, ликвидирован по иску управления Минюста РФ по Вологодской области, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на юридические регистрационные документы сообщало, что благотворительный фонд был ликвидирован.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
1 декабря, 18:30
Как следует из судебных документов, летом 2025 года управление Минюста по Вологодской области, где был зарегистрирован фонд, подало иск о ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.
Согласно документам, президент фонда обратилась в управление с просьбой оказать содействие в ликвидации организации в судебном порядке в связи с тем, что "некоммерческая организация деятельности не ведет, уставные цели не могут быть достигнуты, дальнейшая деятельность нецелесообразна, кроме того, отсутствуют денежные средства по счетам и сами денежные средства".
В результате суд принял решение о ликвидации благотворительного фонда.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Адвокат раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России
19 ноября, 03:38
 
Вологодская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала