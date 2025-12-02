Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной Ангелина, ликвидирован по иску управления Минюста РФ по Вологодской области, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, президент фонда обратилась в управление с просьбой оказать содействие в ликвидации организации в судебном порядке в связи с тем, что "некоммерческая организация деятельности не ведет, уставные цели не могут быть достигнуты, дальнейшая деятельность нецелесообразна, кроме того, отсутствуют денежные средства по счетам и сами денежные средства".