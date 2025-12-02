Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Федеральная налоговая служба официально закрыла благотворительный фонд, которым руководила дочь Ларисы Долиной Ангелина.

"Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда)", — говорится регистрационных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Благотворительный фонд действовал с 2013 года. В январе 2021-го его учредителем стала Ангелина Долина, но уже в марте она прекратила значиться в этом статусе.

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать им более 100 миллионов рублей.

В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, оспаривавшей продажу квартиры, и восстановил ее право собственности. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

Предпринимательница Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Кассационный суд отклонил ее жалобу, теперь Лурье намерена обратиться в Верховный суд.