Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Шоубиз
 
10:58 02.12.2025 (обновлено: 11:29 02.12.2025)
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной - РИА Новости, 02.12.2025
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Федеральная налоговая служба официально закрыла благотворительный фонд, которым руководила дочь Ларисы Долиной Ангелина. РИА Новости, 02.12.2025
москва, лариса долина, общество
Шоубиз, Москва, Лариса Долина, Общество
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

ФНС закрыла благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Федеральная налоговая служба официально закрыла благотворительный фонд, которым руководила дочь Ларисы Долиной Ангелина.
"Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда)", — говорится регистрационных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Благотворительный фонд действовал с 2013 года. В январе 2021-го его учредителем стала Ангелина Долина, но уже в марте она прекратила значиться в этом статусе.
Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать им более 100 миллионов рублей.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, оспаривавшей продажу квартиры, и восстановил ее право собственности. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Предпринимательница Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Кассационный суд отклонил ее жалобу, теперь Лурье намерена обратиться в Верховный суд.
Четырех мошенников, обманувших Долину, задержали, на прошлой неделе Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет. Помимо этого, каждого оштрафовали на 900 тысяч рублей.
ШоубизМоскваЛариса ДолинаОбщество
 
 
