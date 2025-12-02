https://ria.ru/20251202/dolina-2059134565.html
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной - РИА Новости, 02.12.2025
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
Федеральная налоговая служба официально закрыла благотворительный фонд, которым руководила дочь Ларисы Долиной Ангелина. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:58:00+03:00
2025-12-02T10:58:00+03:00
2025-12-02T11:29:00+03:00
шоубиз
москва
лариса долина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027201297_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_6087bd1bb2169cc8c97febda8ce9c364.jpg
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059088188.html
https://ria.ru/20251201/dolina-2059000992.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027201297_103:0:2552:1837_1920x0_80_0_0_3b451ef76f294565af8899a683807091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, лариса долина, общество
Шоубиз, Москва, Лариса Долина, Общество
Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной
ФНС закрыла благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Федеральная налоговая служба официально закрыла благотворительный фонд, которым руководила дочь Ларисы Долиной Ангелина.
"Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда)", — говорится регистрационных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Благотворительный фонд действовал с 2013 года. В январе 2021-го его учредителем стала Ангелина Долина, но уже в марте она прекратила значиться в этом статусе.
Лариса Долина
оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
и отдать им более 100 миллионов рублей.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, оспаривавшей продажу квартиры, и восстановил ее право собственности. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Предпринимательница Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Кассационный суд отклонил ее жалобу, теперь Лурье намерена обратиться в Верховный суд.
Четырех мошенников, обманувших Долину, задержали, на прошлой неделе Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет. Помимо этого, каждого оштрафовали на 900 тысяч рублей.