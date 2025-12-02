https://ria.ru/20251202/dogovor-2059082331.html
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Договор между певцом Юрием Шатуновым и продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, из-за которого ему может грозить еще эпизод мошенничества, был "юридическим нонсенсом", сообщила РИА Новости адвокат вдовы певца Асель Мухтарова-Казарновская.
По ее словам, суть подложного договора, который предъявил Разин
, заключается в том, что якобы Шатунов передал ему исключительное право на все свои права (авторские, смежные и иные), в том числе на персональные данные и изображение.
"Такой договор не только не выдерживает критики с точки зрения достоверности, но представляет собой юридический нонсенс, так как предусматривает передачу личных неимущественные прав и нематериальных благ гражданина, не подлежащих передаче в соответствии с действующим законодательством РФ", - заявила адвокат.
Как ранее Мухтарова-Казарновская рассказала РИА Новости, уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая
") за исполнение песен. Она отметила, что, по данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.