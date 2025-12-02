Рейтинг@Mail.ru
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом" - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/dogovor-2059082331.html
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом" - РИА Новости, 02.12.2025
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"
Договор между певцом Юрием Шатуновым и продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, из-за которого ему может грозить еще эпизод мошенничества, был "юридическим... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T02:28:00+03:00
2025-12-02T02:28:00+03:00
россия
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:258:2273:1536_1920x0_80_0_0_6dd49d54741d9b31783d2f96c91e6c29.jpg
https://ria.ru/20251129/sud-2058553895.html
https://ria.ru/20251127/razin-2057941965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:45:2273:1749_1920x0_80_0_0_4d2dcf23d2f37684ad0411ff1a8f30f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Россия, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"

Мухтарова-Казарновская: договор Шатунова и Разина является юридическим нонсенсом

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Договор между певцом Юрием Шатуновым и продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, из-за которого ему может грозить еще эпизод мошенничества, был "юридическим нонсенсом", сообщила РИА Новости адвокат вдовы певца Асель Мухтарова-Казарновская.
По ее словам, суть подложного договора, который предъявил Разин, заключается в том, что якобы Шатунов передал ему исключительное право на все свои права (авторские, смежные и иные), в том числе на персональные данные и изображение.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Суд вынес вердикт по словам продюсера Разина в адрес блогера Михеева
29 ноября, 05:14
"Такой договор не только не выдерживает критики с точки зрения достоверности, но представляет собой юридический нонсенс, так как предусматривает передачу личных неимущественные прав и нематериальных благ гражданина, не подлежащих передаче в соответствии с действующим законодательством РФ", - заявила адвокат.
Как ранее Мухтарова-Казарновская рассказала РИА Новости, уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. Она отметила, что, по данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Разин не смог оспорить отказ в правах на песни "Ласкового мая"
27 ноября, 11:03
 
РоссияАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала