Защита вдовы Шатунова назвала его договор с Разиным "юридическим нонсенсом"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Договор между певцом Юрием Шатуновым и продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, из-за которого ему может грозить еще эпизод мошенничества, был "юридическим нонсенсом", сообщила РИА Новости адвокат вдовы певца Асель Мухтарова-Казарновская.

"Такой договор не только не выдерживает критики с точки зрения достоверности, но представляет собой юридический нонсенс, так как предусматривает передачу личных неимущественные прав и нематериальных благ гражданина, не подлежащих передаче в соответствии с действующим законодательством РФ", - заявила адвокат.