Завершение конфликта на Украине станет концом власти Санду, считает Додон - РИА Новости, 02.12.2025
20:03 02.12.2025
Завершение конфликта на Украине станет концом власти Санду, считает Додон
Завершение конфликта на Украине станет концом власти Санду, считает Додон
в мире, украина, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Украина, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Завершение конфликта на Украине станет концом власти Санду, считает Додон

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. С окончанием конфликта Украине придет и конец власти президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" в Молдавии, считает бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Додон заявлял, что Санду и ее партия используют конфликт на Украине, чтобы запугивать граждан и вводить все более жесткие меры цензуры в стране, объясняя это "борьбой с пропагандой".
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны
1 декабря, 11:05
"Очень надеюсь, что мирное соглашение, о котором так много говорится в последнее время, будет скоро подписано. А конец войны на Украине станет началом конца власти Санду и ПДС в Молдове", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Санду, несмотря на ее репутацию борца с коррупцией, молчит по поводу коррупционного скандала на Украине. "Потому что из её "командного центра" в Брюсселе не поступало приказа высказываться по этому поводу", - уверен Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Власти Молдавии запутались в сроках вступления страны в ЕС, заявил Филат
1 декабря, 20:38
 
