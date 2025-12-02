Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщило Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщило Минобороны

"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области", — говорится в сводке.

Как отметили в министерстве, во время боев за Доброполье армия взяла под контроль крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров.

Продвижение российских бойцов с двух направлений лишило ВСУ путей маневра и вынудило их оставить часть укреплений без попыток организовать оборону, рассказали в ведомстве.

Доброполье — важный логистический коридор в районе Гуляйполя. О начале операции по освобождению последнего накануне доложил командующий Восточной группировкой Андрей Иванаев. По его словам, российские бойцы закрепились на окраине населенного пункта и ведут уличные бои по уничтожению украинских боевиков.