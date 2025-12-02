Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье
02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 02.12.2025 (обновлено: 14:25 02.12.2025)
Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье
Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье - РИА Новости, 02.12.2025
Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
доброполье (город)
запорожская область
доброполье (город), запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье

ВС РФ заняли Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Доброполье и Зеленый Гай в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Доброполье и Зеленый Гай в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Доброполье и Зеленый Гай в Запорожской области
Как отметили в министерстве, во время боев за Доброполье армия взяла под контроль крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров.
Продвижение российских бойцов с двух направлений лишило ВСУ путей маневра и вынудило их оставить часть укреплений без попыток организовать оборону, рассказали в ведомстве.

Доброполье — важный логистический коридор в районе Гуляйполя. О начале операции по освобождению последнего накануне доложил командующий Восточной группировкой Андрей Иванаев. По его словам, российские бойцы закрепились на окраине населенного пункта и ведут уличные бои по уничтожению украинских боевиков.

За сутки противник потерял у Доброполья более 15 единиц техники и большое количество живой силы, добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДоброполье (город)Запорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
