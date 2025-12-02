Группировка "Восток" освободила Зеленый Гай и Доброполье

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Доброполье и Зеленый Гай в Запорожской области
Как отметили в министерстве, во время боев за Доброполье армия взяла под контроль крупный оборонительный узел площадью более 18 квадратных километров.
Продвижение российских бойцов с двух направлений лишило ВСУ путей маневра и вынудило их оставить часть укреплений без попыток организовать оборону, рассказали в ведомстве.
Доброполье — важный логистический коридор в районе Гуляйполя. О начале операции по освобождению последнего накануне доложил командующий Восточной группировкой Андрей Иванаев. По его словам, российские бойцы закрепились на окраине населенного пункта и ведут уличные бои по уничтожению украинских боевиков.
За сутки противник потерял у Доброполья более 15 единиц техники и большое количество живой силы, добавили в Минобороны.
