Группировка "Восток" завершила освобождение Доброполья, заявил Иванаев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 02.12.2025 (обновлено: 02:58 02.12.2025)
Группировка "Восток" завершила освобождение Доброполья, заявил Иванаев
Группировка "Восток" завершила освобождение Доброполья, заявил Иванаев

Иванаев: группировка войск "Восток" завершила освобождение Доброполья

Андрей Иванаев
Андрей Иванаев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка войск "Восток" завершила освобождение населенного пункта Доброполье, доложил командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев президенту России Владимиру Путину.
"Сегодня 37-ая отдельная мотострелковая бригада 36-й армии полностью завершила освобождение населенного пункта Доброполье", - сказал Иванаев.
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Российские военные продолжают наступление в направлении Новопавловки
Заголовок открываемого материала