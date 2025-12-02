https://ria.ru/20251202/dnr-2059138554.html
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки
Операторы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.12.2025
константиновка
донецкая народная республика
Группировка "Юг" уничтожила три пункта управления БПЛА в районе Константиновки