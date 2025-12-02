Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 02.12.2025
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки
Операторы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
ВС России уничтожили три пункта управления БПЛА в районе Константиновки

Группировка "Юг" уничтожила три пункта управления БПЛА в районе Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Операторы "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в течение дня обнаружили три пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника и передали их координаты расчетам беспилотных систем и орудия Д-20. Точным огнем из 152-мм орудия были уничтожены дома, где укрывался противник. Расчеты беспилотных систем также несколькими попаданиями уничтожили пункты управления БПЛА с живой силой противника", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Константиновка
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
