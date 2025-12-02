Дмитриев, встречающий Уиткоффа, прибыл в аэропорт

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автомобиль спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который встречает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заехала на территорию аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что они встретятся во вторник в Москве.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине.