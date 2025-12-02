Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев, встречающий Уиткоффа, прибыл в аэропорт - РИА Новости, 02.12.2025
13:43 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/dmitriev-2059193104.html
Дмитриев, встречающий Уиткоффа, прибыл в аэропорт
Автомобиль спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректора Российского фонда прямых... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T13:43:00+03:00
2025-12-02T13:43:00+03:00
россия
украина
москва
стив уиткофф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157794_260:385:3057:1958_1920x0_80_0_0_8e089e79c60cc51d1cfe35b1ba0d01f4.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059160178.html
россия
украина
москва
россия, украина, москва, стив уиткофф, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Украина, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Дмитриев, встречающий Уиткоффа, прибыл в аэропорт

Автомобиль Дмитриева, который встречает Уиткоффа, прибыл в аэропорт

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Автомобиль спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который встречает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заехала на территорию аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что они встретятся во вторник в Москве.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа важным шагом к миру
Вчера, 12:12
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
