Дмитриев встретится с Уиткоффом, сообщил источник

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретится во вторник в Москве со спецпосланником США Стива Уиткоффа, сообщили РИА Новости источники, близкие к переговорам.