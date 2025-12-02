Дмитриев встретится с Уиткоффом, сообщил источник

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретится во вторник в Москве со спецпосланником США Стива Уиткоффа, сообщили РИА Новости источники, близкие к переговорам.
"Они встретятся сегодня", - сказали источники, не уточнив подробности.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.
Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа
Вчера, 12:10