Дмитриев встретится с Уиткоффом, сообщил источник
13:14 02.12.2025 (обновлено: 13:52 02.12.2025)
Дмитриев встретится с Уиткоффом, сообщил источник
Дмитриев встретится с Уиткоффом, сообщил источник

Дмитриев встретится с Уиткоффом в Москве

Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретится во вторник в Москве со спецпосланником США Стива Уиткоффа, сообщили РИА Новости источники, близкие к переговорам.
"Они встретятся сегодня", - сказали источники, не уточнив подробности.
Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India, данная встреча станет важным шагом к мирному решению украинского конфликта.
Ранее сам Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине. По его словам, команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, приедет в Москву, чтобы продвигать программу Трампа по мирному урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков назвал темы переговоров Путина и Уиткоффа
СШАМоскваРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреРоссияУкраинаСтив УиткоффКирилл ДмитриевВладимир Путин
 
 
