В Симферополе мужчина убил 12-летнего племянника и ранил его брата и мать

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мужчина топором убил 12-летнего племянника, ранил его брата и мать в Симферополе, пострадавшие в реанимации, преступника ищут, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Сегодня ночью в частном доме по переулку Русский города Симферополя 27-летний молодой человек при помощи кухонного топорика совершил убийство 12-летнего племянника, ранив 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и её малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление нападавшему и позвала на помощь проживающего с ними родственника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшие находятся в реанимационном отделении больницы, злоумышленника ищут.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, а также покушении на убийство его матери и малолетнего брата (п. "в" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. "а", п. "в" ч. 2 статьи 105 УК РФ).
