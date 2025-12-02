В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского

ОМСК, 2 дек - РИА Новости. Житель Омской области, который сначала поругался с женой и избил ее, а затем ударил битой по голове приехавшего на вызов сотрудника полиции, взят под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.