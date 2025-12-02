Рейтинг@Mail.ru
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского
17:11 02.12.2025
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского
Житель Омской области, который сначала поругался с женой и избил ее, а затем ударил битой по голове приехавшего на вызов сотрудника полиции, взят под стражу,... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия, омская область, россия, павлоградский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Павлоградский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского

В Омской области задержали избившего жену и напавшего на полицейского мужчину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ОМСК, 2 дек - РИА Новости. Житель Омской области, который сначала поругался с женой и избил ее, а затем ударил битой по голове приехавшего на вызов сотрудника полиции, взят под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По данным ведомства, нападение на полицейского произошло 20 октября в Павлоградском районе Омской области. Мужчина сначала поругался с женой на почве ревности, а после нанес ей несколько ударов, угрожая убийством. На приехавшего на вызов сотрудника полиции он напал с бейсбольной битой.
"По инициативе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). За нападение на полицейского мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся
