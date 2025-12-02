https://ria.ru/20251202/chp-2059282363.html
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского - РИА Новости, 02.12.2025
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского
Житель Омской области, который сначала поругался с женой и избил ее, а затем ударил битой по голове приехавшего на вызов сотрудника полиции, взят под стражу,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:11:00+03:00
2025-12-02T17:11:00+03:00
2025-12-02T17:11:00+03:00
происшествия
омская область
россия
павлоградский район
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251129/peterburg-2058575914.html
омская область
россия
павлоградский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, павлоградский район, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Омская область, Россия, Павлоградский район, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Омской области арестовали мужчину, напавшего с битой на полицейского
В Омской области задержали избившего жену и напавшего на полицейского мужчину