В Крыму сообщили о состоянии раненных топором матери с ребенком
15:57 02.12.2025
В Крыму сообщили о состоянии раненных топором матери с ребенком
Состояние госпитализированных в Симферополе матери и 6-летнего мальчика, раненых при нападении мужчины – дяди ребенка, тяжелое, стабильное, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Состояние госпитализированных в Симферополе матери и 6-летнего мальчика, раненых при нападении мужчины – дяди ребенка, тяжелое, стабильное, сообщили РИА Новости в минздраве Крыма.
Мужчина в Симферополе топором убил 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать, пострадавшие в реанимации, преступника ищут, сообщил ранее СК РФ.
"Пострадавшая женщина госпитализирована в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6", ребенок - в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" (Симферополь). В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое, стабильное" , - сообщили в минздраве.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается, сообщили в ведомстве.
