Российское судно, атакованное близ Турции, своим ходом дошло в порт

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский танкер MIDVOLGA-2, который во вторник был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, своим ходом дошел в порт Синоп и уже пришвартовался к причалу, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.