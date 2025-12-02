Рейтинг@Mail.ru
Российское судно, атакованное близ Турции, своим ходом дошло в порт - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/chp-2059228213.html
Российское судно, атакованное близ Турции, своим ходом дошло в порт
Российское судно, атакованное близ Турции, своим ходом дошло в порт - РИА Новости, 02.12.2025
Российское судно, атакованное близ Турции, своим ходом дошло в порт
Российский танкер MIDVOLGA-2, который во вторник был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, своим ходом дошел в порт Синоп и уже пришвартовался к... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:55:00+03:00
2025-12-02T14:55:00+03:00
в мире
черное море
синоп (провинция)
турция
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059182507_0:270:960:810_1920x0_80_0_0_7f48d7f955e7d3605a1c98b74fd51e77.jpg
https://ria.ru/20251201/vsu-2058995103.html
черное море
синоп (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059182507_0:284:960:1004_1920x0_80_0_0_1130bb7b172a2cab2cbc4df977a28d67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, синоп (провинция), турция, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
В мире, Черное море, Синоп (провинция), Турция, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Российское судно, атакованное близ Турции, своим ходом дошло в порт

Атакованный близ Турции танкер MIDVOLGA-2 своим ходом дошел в порт Синоп

© Фото : соцсетиПоследствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский танкер MIDVOLGA-2, который во вторник был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, своим ходом дошел в порт Синоп и уже пришвартовался к причалу, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Судно своим ходом дошло в порт Синоп. В 13.20 ошвартовано в порту", - заявили в ведомстве.
Во вторник утром турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, однако не уточняло характер атаки. Тогда сообщалось о 13 членах экипажа.
Позднее Росморречфлот сообщил РИА Новости, что российское судно было атаковано БПЛА, но серьезных повреждений и водотечности не обнаружено. В ведомстве также отмечали об отсутствии пострадавших на борту атакованного танкера.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Экс-адмирал ВМС Турции призвал не оставлять без ответа атаки ВСУ на танкеры
1 декабря, 17:33
 
В миреЧерное мореСиноп (провинция)ТурцияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала