МТС сообщило о снижении количества мошеннических звонков в "черную пятницу"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Количество нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе "Защитник МТС".

« "Число нежелательных звонков в сезон ноябрьских распродаж снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины такого снижения – улучшение систем защиты операторов связи и комплекс государственных мер по борьбе с мошенничеством", - сообщили в сервисе.

Там отметили, что доля нежелательных звонков постепенно росла в течение всего месяца, а пик пришелся на 25-30 ноября, когда было зафиксировано 25% всех мошеннических звонков месяца.

Основной удар пришелся на крупные города, жители которых активнее всего совершают онлайн-покупки. Наиболее вероятной жертвой в эти дни становилась женщина из Москвы в возрасте 35-44 лет с доходом 30-50 тысяч рублей в месяц - активная целевая аудитория недорогого онлайн-шопинга, отметили в сервисе. Звонки в основном поступали волнами в рабочее время, преимущественно с 10.00 до 19.00.