https://ria.ru/20251202/chislo-2059100054.html
МТС сообщило о снижении количества мошеннических звонков в "черную пятницу"
МТС сообщило о снижении количества мошеннических звонков в "черную пятницу" - РИА Новости, 02.12.2025
МТС сообщило о снижении количества мошеннических звонков в "черную пятницу"
Количество нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T08:18:00+03:00
2025-12-02T08:18:00+03:00
2025-12-02T08:18:00+03:00
москва
мтс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
https://ria.ru/20251201/moshenniki-2058826211.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мтс, происшествия
Москва, МТС, Происшествия
МТС сообщило о снижении количества мошеннических звонков в "черную пятницу"
МТС: число мошеннических звонков в "черную пятницу" снизилось на треть
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Количество нежелательных звонков россиянам в "черную пятницу" снизилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе "Защитник МТС".
«
"Число нежелательных звонков в сезон ноябрьских распродаж снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины такого снижения – улучшение систем защиты операторов связи и комплекс государственных мер по борьбе с мошенничеством", - сообщили в сервисе.
Там отметили, что доля нежелательных звонков постепенно росла в течение всего месяца, а пик пришелся на 25-30 ноября, когда было зафиксировано 25% всех мошеннических звонков месяца.
Основной удар пришелся на крупные города, жители которых активнее всего совершают онлайн-покупки. Наиболее вероятной жертвой в эти дни становилась женщина из Москвы
в возрасте 35-44 лет с доходом 30-50 тысяч рублей в месяц - активная целевая аудитория недорогого онлайн-шопинга, отметили в сервисе. Звонки в основном поступали волнами в рабочее время, преимущественно с 10.00 до 19.00.
По данным сервиса, в период распродаж мошенники стали активнее применять некоторые схемы обмана. Например, количество атак от имени почты и служб доставки выросло на 28%, от "инвестиционных компаний" — на 45%, а от имени представителей госорганов — на 32%.