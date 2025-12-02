Рейтинг@Mail.ru
В Чернобыле обнаружили новую форму жизни - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 02.12.2025 (обновлено: 17:44 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/chernobyl-2059131287.html
В Чернобыле обнаружили новую форму жизни
В Чернобыле обнаружили новую форму жизни - РИА Новости, 02.12.2025
В Чернобыле обнаружили новую форму жизни
На стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией, передает ScienceAlert. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:40:00+03:00
2025-12-02T17:44:00+03:00
в мире
чернобыльская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059132866_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ecb92aa26e71223cd60eff03452eefc7.jpg
https://ria.ru/20251130/rasputin-2056655689.html
https://ria.ru/20251201/vladimir-2058936929.html
https://ria.ru/20251125/krater-2057136147.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059132866_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f66b32498de2fd34f1380860b90db39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чернобыльская аэс
В мире, Чернобыльская АЭС
В Чернобыле обнаружили новую форму жизни

ScienceAlert: в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией

© Фото : Rui Tomé/Atlas of MycologyГриб Cladosporium sphaerospermum, найденный на стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле
Гриб Cladosporium sphaerospermum, найденный на стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Rui Tomé/Atlas of Mycology
Гриб Cladosporium sphaerospermum, найденный на стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией, передает ScienceAlert.
"Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза", — написал автор.
Григорий Ефимович Распутин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Люди без души": зловещие слова Распутина о будущем России и мира
30 ноября, 09:22
По данным ScienceAlert, ученые собрали образцы прямо в областях с чрезвычайно высоким уровнем радиации. Исследования показали, что под действием излучения гриб не только выживал, но и рос быстрее.
Эта способность, не соответствующая обычной реакции живых существ, может объяснять его выживание в условиях, губительных для других форм жизни.
Житель Владимира выращивал дома галлюциногенные грибы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Во Владимире будут судить мужчину, выращивавшего "грибы от депрессии"
1 декабря, 14:40
Этому процессу дали название радиосинтеза, но точные механизмы его действия остаются неизвестными, отмечается в статье.
В октябре издание Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию "Собаки Чернобыля" сообщило, что в этом районе заметили собак с необычным синим окрасом. По словам зооволонтеров, животные, предположительно, попали под воздействие химикатов.
Патомский кратер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Патомский кратер: почему исследователи не могут понять его происхождение
25 ноября, 17:38
 
В миреЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала