В Чернобыле обнаружили новую форму жизни
На стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией, передает ScienceAlert. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
чернобыльская аэс
В Чернобыле обнаружили новую форму жизни
ScienceAlert: в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
На стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией, передает ScienceAlert
.
"Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза", — написал автор.
По данным ScienceAlert, ученые собрали образцы прямо в областях с чрезвычайно высоким уровнем радиации. Исследования показали, что под действием излучения гриб не только выживал, но и рос быстрее.
Эта способность, не соответствующая обычной реакции живых существ, может объяснять его выживание в условиях, губительных для других форм жизни.
Этому процессу дали название радиосинтеза, но точные механизмы его действия остаются неизвестными, отмечается в статье.
В октябре издание Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию "Собаки Чернобыля
" сообщило, что в этом районе заметили собак с необычным синим окрасом. По словам зооволонтеров, животные, предположительно, попали под воздействие химикатов.