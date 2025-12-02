В Чернобыле обнаружили новую форму жизни

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией, передает На стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией, передает ScienceAlert

"Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент — меланин — позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза", — написал автор.

По данным ScienceAlert, ученые собрали образцы прямо в областях с чрезвычайно высоким уровнем радиации. Исследования показали, что под действием излучения гриб не только выживал, но и рос быстрее.

Эта способность, не соответствующая обычной реакции живых существ, может объяснять его выживание в условиях, губительных для других форм жизни.

Этому процессу дали название радиосинтеза, но точные механизмы его действия остаются неизвестными, отмечается в статье.