Защита обжаловала арест гендиректора музыкального издательства "Джем"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Защита генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова обжаловала его арест по делу о мошенничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных.
Согласно данным суда, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере), по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Черкасова арестовали 28 ноября. Сути уголовного дела он не уточнил, добавив, что "все связи и участники устанавливаются".
Согласно данным сервиса Бир-аналитик, с которым ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.