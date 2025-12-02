Защита обжаловала арест гендиректора музыкального издательства "Джем"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Защита генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова обжаловала его арест по делу о мошенничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

« "Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных.

Согласно данным суда, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Черкасова арестовали 28 ноября. Сути уголовного дела он не уточнил, добавив, что "все связи и участники устанавливаются".