Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест гендиректора музыкального издательства "Джем" - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 02.12.2025 (обновлено: 17:07 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/cherkasov-2059271894.html
Защита обжаловала арест гендиректора музыкального издательства "Джем"
Защита обжаловала арест гендиректора музыкального издательства "Джем" - РИА Новости, 02.12.2025
Защита обжаловала арест гендиректора музыкального издательства "Джем"
Защита генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова обжаловала его арест по делу о мошенничестве, свидетельствуют данные суда,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:43:00+03:00
2025-12-02T17:07:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Защита обжаловала арест гендиректора музыкального издательства "Джем"

Адвокаты обжаловали арест гендиректора "Джема" Черкасова по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Защита генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова обжаловала его арест по делу о мошенничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«
"Обжаловано постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных.
Согласно данным суда, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Черкасова арестовали 28 ноября. Сути уголовного дела он не уточнил, добавив, что "все связи и участники устанавливаются".
Согласно данным сервиса Бир-аналитик, с которым ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
27 марта, 09:13
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала