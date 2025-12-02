Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Пензенской области погибли три человека - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/chelovek-2059101977.html
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
В ДТП в Пензенской области погибли три человека - РИА Новости, 02.12.2025
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральном трассе М5 "Урал" на территории Пензенской области, их личности... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T08:48:00+03:00
2025-12-02T08:48:00+03:00
происшествия
пензенская область
нижнеломовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251201/chelovek-2058889746.html
пензенская область
нижнеломовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пензенская область, нижнеломовский район
Происшествия, Пензенская область, Нижнеломовский район
В ДТП в Пензенской области погибли три человека

В ДТП с двумя легковушками в Пензенской области погибли три человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральном трассе М5 "Урал" на территории Пензенской области, их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, 2 декабря текущего года в 6 часов 40 минут (время московское - ред.), на 533-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в границах Нижнеломовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Рено Дастер" и автомобиля "Шевроле Оникс". В результате происшествия водители автомобилей и пассажир автомобиля "Шевроле Оникс" скончались на месте. Личности погибших и пострадавших устанавливаются", - уточнили в областном управлении в Telegram-канале.
На месте трагедии работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.
На месте столкновения двух автомобилей в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами
Вчера, 11:58
 
ПроисшествияПензенская областьНижнеломовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала