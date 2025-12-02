В ДТП в Пензенской области погибли три человека

САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральном трассе М5 "Урал" на территории Пензенской области, их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.