В ДТП в Пензенской области погибли три человека
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральном трассе М5 "Урал" на территории Пензенской области, их личности... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
пензенская область
нижнеломовский район
пензенская область
нижнеломовский район
Происшествия, Пензенская область, Нижнеломовский район
