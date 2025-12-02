Спикер парламента Чехии поделился, как смотрит на отношения с Россией

БРАТИСЛАВА, 2 дек – РИА Новости. На возможные контакты с Москвой надо смотреть не только сквозь призму идеологии, но и чисто прагматически, и эти контакты всегда должны быть направлены на повышение уровня жизни своих сограждан, заявил во вторник в интервью братиславскому телеканалу ТА3 находящийся с визитом в Словакии спикер парламента Чехии Томио Окамура.

По словам чешского политика, вопрос заключается в том, смотреть ли на переговоры с РФ с расстояния или взять в свои руки определенную инициативу и иметь своевременную информацию о развитии ситуации.

"Я буду полностью откровенен. Я не вижу в черно-белых красках то, как поступают Австрия или США. Необходимо следить за ситуацией и подходить к ней не только с идеологической позиции, но и с прагматической. И это всегда должно быть направлено на повышение уровня жизни наших сограждан. Я убежден в том, что сейчас большинство граждан Чешской республики вообще не интересует идеология, а возможность иметь дешевую энергию, умеренные расходы на проживание, недорогие и качественные продукты. Признаюсь, и я сейчас думаю о том же самом, это действительно важно", - отметил спикер парламента Чехии.