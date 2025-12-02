Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Чехии поделился, как смотрит на отношения с Россией - РИА Новости, 02.12.2025
23:40 02.12.2025
Спикер парламента Чехии поделился, как смотрит на отношения с Россией
Спикер парламента Чехии поделился, как смотрит на отношения с Россией
На возможные контакты с Москвой надо смотреть не только сквозь призму идеологии, но и чисто прагматически, и эти контакты всегда должны быть направлены на... РИА Новости, 02.12.2025
Спикер парламента Чехии поделился, как смотрит на отношения с Россией

Окамура: не нужно оценивать отношения с Москвой через призму идеологии

© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
Томио Окамура
© AP Photo / Luca Bruno
Томио Окамура. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 2 дек – РИА Новости. На возможные контакты с Москвой надо смотреть не только сквозь призму идеологии, но и чисто прагматически, и эти контакты всегда должны быть направлены на повышение уровня жизни своих сограждан, заявил во вторник в интервью братиславскому телеканалу ТА3 находящийся с визитом в Словакии спикер парламента Чехии Томио Окамура.
"В планах новой чешской правящей коалиции этого (контактов с Россией – ред.) нет. С другой стороны, мы видели, как посетил Москву уже после начала военного конфликта на Украине тогдашний канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он хотел проконтролировать поставки энергоресурсов (из РФ – ред.) для своей страны. Весной этого года представитель австрийского правительства публично заявил, что по окончании конфликта на Украине может себе представить возобновление поставок сырья из России, это для них (австрийцев – ред.) выгодно. То есть дебаты (с Россией – ред.) переходят с уровня США на уровень высокоразвитой европейской страны, я имею в виду Австрию", - сказал Окамура в ответ на вопрос, какими могли бы быть его возможные контакты с российскими политиками.
Автомобиль посла Чехии в РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Чехии заявили, что в инициативе по боеприпасам для ВСУ есть неясности
29 ноября, 23:40
По словам чешского политика, вопрос заключается в том, смотреть ли на переговоры с РФ с расстояния или взять в свои руки определенную инициативу и иметь своевременную информацию о развитии ситуации.
"Я буду полностью откровенен. Я не вижу в черно-белых красках то, как поступают Австрия или США. Необходимо следить за ситуацией и подходить к ней не только с идеологической позиции, но и с прагматической. И это всегда должно быть направлено на повышение уровня жизни наших сограждан. Я убежден в том, что сейчас большинство граждан Чешской республики вообще не интересует идеология, а возможность иметь дешевую энергию, умеренные расходы на проживание, недорогие и качественные продукты. Признаюсь, и я сейчас думаю о том же самом, это действительно важно", - отметил спикер парламента Чехии.
МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров назвал премьеров Венгрии и Словакии прагматичными
25 ноября, 14:49
 
В миреРоссияЧехияМоскваКарл НехаммерТомио Окамура
 
 
