В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря - РИА Новости, 02.12.2025
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря
Здания, поврежденные при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах 26 ноября, будут восстановлены к 20 декабря, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей...
2025-12-02T22:01:00+03:00
2025-12-02T22:01:00+03:00
2025-12-02T22:01:00+03:00
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Здания, поврежденные при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах 26 ноября, будут восстановлены к 20 декабря, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
Председатель правительства республики во вторник провел выездное совещание на получивших повреждения объектах.
«
"На месте обсудили со специалистами и подрядчиками сроки, алгоритмы работ. До 20 декабря в общем масштабе должны все завершить", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что муниципалитет обеспечивает поддержку жителям пострадавших жилых домов. Оконные конструкции почти все восстановлены, ведутся необходимые строительно-монтажные работы.
"Правительством Чувашии уже принято решение выделить средства из резервного фонда. 1 миллион рублей направлен Минобразования на восстановление учебного корпуса Чебоксарского электромеханического колледжа. 2,2 миллиона рублей выделено Минтруду на ремонт реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также осмотрели здание, где расположены учреждения, подведомственные министерству цифрового развития. Ущерб здесь подсчитан, и в ближайшее время готовим решение кабмина о выделении необходимых средств", - рассказал вице-премьер Чувашии.
Ранее власти региона сообщали, что ранним утром 26 ноября была совершена атака украинскими БПЛА, повреждены два жилых дома в Чебоксарах
, пострадали два человека, в том числе подросток.