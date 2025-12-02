Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/cheboksary-2059368292.html
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря - РИА Новости, 02.12.2025
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря
Здания, поврежденные при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах 26 ноября, будут восстановлены к 20 декабря, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T22:01:00+03:00
2025-12-02T22:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
чебоксары
сергей артамонов
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057831329_0:110:796:557_1920x0_80_0_0_e842b6bbf076b551fcd954155082f33f.jpg
https://ria.ru/20251126/cheboksary-2057831789.html
https://ria.ru/20251126/cheboksary-2057605237.html
чебоксары
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057831329_0:36:796:632_1920x0_80_0_0_532cbc5987f80a8c72e2b2af153d2228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебоксары, сергей артамонов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чебоксары, Сергей Артамонов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря

Поврежденные при атаке БПЛА дома в Чувашии пообещали восстановить до 20 декабря

© Администрация города ЧебоксарыУстановку стекол в окна, разбитые при атаке беспилотников в двух домах, начали в Чебоксарах. Кадр видео
Установку стекол в окна, разбитые при атаке беспилотников в двух домах, начали в Чебоксарах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Администрация города Чебоксары
Установку стекол в окна, разбитые при атаке беспилотников в двух домах, начали в Чебоксарах. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Здания, поврежденные при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах 26 ноября, будут восстановлены к 20 декабря, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
Председатель правительства республики во вторник провел выездное совещание на получивших повреждения объектах.
Установку стекол в окна, разбитые при атаке беспилотников в двух домах, начали в Чебоксарах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Чебоксарах начали устанавливать стекла в разбитые при атаке БПЛА окна
26 ноября, 20:18
«

"На месте обсудили со специалистами и подрядчиками сроки, алгоритмы работ. До 20 декабря в общем масштабе должны все завершить", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что муниципалитет обеспечивает поддержку жителям пострадавших жилых домов. Оконные конструкции почти все восстановлены, ведутся необходимые строительно-монтажные работы.
"Правительством Чувашии уже принято решение выделить средства из резервного фонда. 1 миллион рублей направлен Минобразования на восстановление учебного корпуса Чебоксарского электромеханического колледжа. 2,2 миллиона рублей выделено Минтруду на ремонт реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также осмотрели здание, где расположены учреждения, подведомственные министерству цифрового развития. Ущерб здесь подсчитан, и в ближайшее время готовим решение кабмина о выделении необходимых средств", - рассказал вице-премьер Чувашии.
Ранее власти региона сообщали, что ранним утром 26 ноября была совершена атака украинскими БПЛА, повреждены два жилых дома в Чебоксарах, пострадали два человека, в том числе подросток.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки БПЛА
26 ноября, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыСергей АртамоновУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала