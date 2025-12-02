В Чебоксарах поврежденные при атаке дронов дома восстановят к 20 декабря

"На месте обсудили со специалистами и подрядчиками сроки, алгоритмы работ. До 20 декабря в общем масштабе должны все завершить", - написал Артамонов в своем Telegram-канале .

Он также отметил, что муниципалитет обеспечивает поддержку жителям пострадавших жилых домов. Оконные конструкции почти все восстановлены, ведутся необходимые строительно-монтажные работы.

"Правительством Чувашии уже принято решение выделить средства из резервного фонда. 1 миллион рублей направлен Минобразования на восстановление учебного корпуса Чебоксарского электромеханического колледжа. 2,2 миллиона рублей выделено Минтруду на ремонт реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также осмотрели здание, где расположены учреждения, подведомственные министерству цифрового развития. Ущерб здесь подсчитан, и в ближайшее время готовим решение кабмина о выделении необходимых средств", - рассказал вице-премьер Чувашии.