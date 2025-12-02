Рейтинг@Mail.ru
Южная часть Димитрова полностью освобождена, заявил командующий "Центром"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 02.12.2025 (обновлено: 02:59 02.12.2025)
Южная часть Димитрова полностью освобождена, заявил командующий "Центром"
Южная часть Димитрова полностью освобождена, заявил командующий "Центром" - РИА Новости, 02.12.2025
Южная часть Димитрова полностью освобождена, заявил командующий "Центром"
Южная часть Димитрова полностью освобождена, в северной части города заблокированы группировки противника, заявил командующий войсками группировки "Центр"... РИА Новости, 02.12.2025
Валерий Солодчук
Валерий Солодчук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Валерий Солодчук. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Южная часть Димитрова полностью освобождена, в северной части города заблокированы группировки противника, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук.
"Южная часть города полностью освобождена, идет зачистка. Группировка противника в северной части надежно заблокирована", - сказал Солодчук в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Красноармейск и Димитров полностью окружены, сообщил Путин
27 ноября, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровРоссияВладимир Путин
 
 
