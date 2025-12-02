"Это бесполезно". США предложили Европе смириться с неизбежным

Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Число антироссийских "пакетов" от Евросоюза скоро перевалит за второй десяток, и это лишь подтверждает их бесполезность, признали в Минфине США. Хотя по большинству санкций действовали в одной связке. Почему Вашингтон сменил вектор и на что рассчитывают в ЕС — в материале РИА Новости.

"Это провал"

В 19-м пакете и запрет на импорт СПГ, и ограничения на энергетику, банковский сектор. "Самые жесткие" санкции, заявили в Европе. Однако за океаном не согласились.

"По-моему, если вы что-то делаете 19-й раз, вы провалились", — заметил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью на телеканале NBC.

А ведь Брюссель ориентировался на методы, давно взятые на вооружение "старшим братом".

Многие годы так называемые вторичные санкции, не требующие юрисдикции США, были для Вашингтона ключевым инструментом давления. Европа последовала этому примеру в отношении российских дочерних компаний за пределами ЕС, указывает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Однако, добавляет он, непоследовательность и несогласованность действий свели эффект к минимуму.

Продолжают покупать

Взять хотя бы их невнятную энергетическую политику. Европейцы продолжают покупать российские энергоресурсы. Траты на санкционные нефть и газ с 2022-го превысили 213 миллиардов евро. Это больше, чем дали Украине.

Европа, констатируют экономисты, по-прежнему пытается усидеть на двух стульях.

« "Официальные данные сильно занижены. То, что идет через третьи страны, ЕС удобно не учитывать как "российское". Зависимость Европы от Москвы гораздо сильнее, чем это отражено в статистике", — говорит Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ).

Все это явно противоречит плану отказаться от российского топлива к 2027-му.

Причина проста: альтернативные поставщики дороже, инфраструктуры не хватает, логистика требует времени и огромных инвестиций.

Как уточнял экс-глава ЕЦБ Марио Драги, американский СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, и это без учета расходов на логистику и регазификацию.

Так что план нереален: он обрушит европейскую экономику.

Ударили по себе

Энергетический кризис, подкосивший локомотивы ЕС, вызвал деиндустриализацию Старого Света, сотни предприятий обанкротились, остальные сократили мощности, кто-то переехал в США и Китай.

« "Санкционная политика ЕС нанесла России гораздо меньший урон, чем последствия деиндустриализации и угасания хозяйственной системы, с которыми столкнулась Европа. Москва выстроила новые внешнеэкономические связи, приспособилась торговать в условиях ограничений. Экономика ЕС адаптироваться не смогла и все сильнее зависит от США", — подчеркивает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета.

В Брюсселе не учли и то, что попытка изоляции такой крупной экономики, как российская, — дело малоперспективное, учитывая, что это первая европейская экономика по покупательной способности. Страны ЕС же после более чем трех с половиной лет санкций — в аутсайдерах по росту ВВП.

« В обозримом будущем у них нет шансов догнать Россию. Санкции против более сильной экономики — не самая лучшая идея, в результате нанесшая гораздо больший ущерб ЕС, добавляет Максим Чирков.

Европейский союз в глубоком кризисе. Деловая активность снижается из-за дорогостоящих энергоносителей, американских пошлин и усиления конкуренции с Китаем. При этом доходы населения остаются на прежнем уровне, а иностранные инвестиции — на девятилетнем минимуме. Экономика почти стагнирует, пишет Euractiv.

В конечном итоге, констатируют специалисты, Европу подвела самоуверенность: столь жесткая санкционная политика оказалась Брюсселю не под силу.

« "Европейская экономика много лет опиралась на доступные российские энергоресурсы. Эту модель попытались резко изменить — не получилось. Санкции дали эффект в отдельных отраслях, но того, на что рассчитывали, и близко нет", — заключает Владислав Никонов, инвестор, предприниматель и основатель социальной сети про финансы и инвестиции "Базар".

Смена приоритетов

Комментарии главы Минфина США наблюдатели увязывают и со сменой политических приоритетов Вашингтона. Консолидированная позиция Запада по украинскому вопросу распадается на глазах, указывает Анастасия Гаврилова, специалист в области международных отношений. Белый дом, с одной стороны, стремится переложить ответственность, с другой — очевидно давит на Европу по мирному плану.

« "США хотят ускорить европейские решения, потому что конфликт затягивается, а основные экономические издержки несет именно ЕС. Американская позиция звучит примерно так: либо продолжайте ужесточать курс, либо вырабатывайте новый путь урегулирования. Мирный план — один из вариантов, и американцы недвусмысленно намекают, что европейцам пора действовать более самостоятельно", — отмечает Никонов.