Синоптик спрогнозировал потепление в Бурятии, где машины застряли в пробке
2025-12-02
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сильные морозы в Бурятии, где ранее автомобилисты встали в огромную пробку, станут слабее во вторник, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области
и Бурятии
уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
заявил, что движение на трассе восстановлено.
"Во вторник морозы уйдут из Иркутской области, теплый воздух перевалит через Байкал
, со снегом и с изменением ветра морозы на десять-12 градусов станут слабее", - сказал агентству Шувалов.
По словам синоптика, причиной образования многокилометровой пробки на дороге в Бурятии могли стать не только сильные морозы и выпавший снег, не исключив того, что погодные условия поспособствовали ухудшению дорожной обстановки в связи с наличием крутых подъемов и перепадов на автомобильной трассе.
Ранее Кобзев отмечал, что основной причиной заторов стала непогода. Кроме нее, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов: выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу.