Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске - РИА Новости, 02.12.2025
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске
Следователи выясняют обстоятельства появления лошади на детской площадке в Брянске, где вольно гуляющее животное сбило с ног девочку, сообщает СУСК по Брянской... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:25:00+03:00
2025-12-02T20:25:00+03:00
2025-12-02T20:36:00+03:00
происшествия
брянск
брянская область
володарский район
крушение вертолета в дагестане
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, брянск, брянская область, володарский район, крушение вертолета в дагестане, следственный комитет россии (ск рф)
СК выясняет, как лошадь попала на детскую площадку в Брянске, сбив ребенка с ног
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства появления лошади на детской площадке в Брянске, где вольно гуляющее животное сбило с ног девочку, сообщает СУСК по Брянской области.
В соцсетях появилось видео, на котором на детской площадке гуляет лошадь не оседланная, без привязи. За ней наблюдают мальчик и девочка. Девочка тянет к лошади руки, но животное вдруг срывается с места и сшибает ребенка с ног, мальчик успевает отскочить в сторону.
В СУСК сообщили, что выявили опубликованную в интернете видеозапись. Предположительно, площадка находится около домов №5 и 7 по улице Воровского в Володарском районе
города Брянска
.
«
"По данному факту… проводится процессуальная проверка. Следственные органы обращаются к участникам и очевидцам происшествия с ребенком с просьбой позвонить или явиться в следственные органы и сообщить известную информацию об обстоятельствах происшествия", - говорится в сообщении.
О начале своей проверки проинформировала и прокуратура региона.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления – в части исполнения полномочий по содержанию, охране и обеспечению безопасности детской игровой площадки, а также по организации работы по отлову и содержанию безнадзорных животных", - сообщает прокуратура.
Также прокуроры проверят соблюдение требований законодательства владельцем или лицом, ответственным за содержание животного – если таковой будет установлен.