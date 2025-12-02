Рейтинг@Mail.ru
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 02.12.2025 (обновлено: 20:36 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/brjansk-2059353879.html
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске - РИА Новости, 02.12.2025
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске
Следователи выясняют обстоятельства появления лошади на детской площадке в Брянске, где вольно гуляющее животное сбило с ног девочку, сообщает СУСК по Брянской... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:25:00+03:00
2025-12-02T20:36:00+03:00
происшествия
брянск
брянская область
володарский район
крушение вертолета в дагестане
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355338_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_77425b3083a037f76716e96bfcfd4ebc.jpg
https://ria.ru/20250505/dtp-2014983439.html
https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018401109.html
брянск
брянская область
володарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059355338_155:0:755:450_1920x0_80_0_0_87ef32cf1d2ffd5aebe2508c20638406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, брянская область, володарский район, крушение вертолета в дагестане, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Брянская область, Володарский район, Крушение вертолета в Дагестане, Следственный комитет России (СК РФ)
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске

СК выясняет, как лошадь попала на детскую площадку в Брянске, сбив ребенка с ног

© Кадр видео из соцсетейЛошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства появления лошади на детской площадке в Брянске, где вольно гуляющее животное сбило с ног девочку, сообщает СУСК по Брянской области.
В соцсетях появилось видео, на котором на детской площадке гуляет лошадь не оседланная, без привязи. За ней наблюдают мальчик и девочка. Девочка тянет к лошади руки, но животное вдруг срывается с места и сшибает ребенка с ног, мальчик успевает отскочить в сторону.
ДТП с участием лошади в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Хабаровске конь сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП
5 мая, 10:06
В СУСК сообщили, что выявили опубликованную в интернете видеозапись. Предположительно, площадка находится около домов №5 и 7 по улице Воровского в Володарском районе города Брянска.
«

"По данному факту… проводится процессуальная проверка. Следственные органы обращаются к участникам и очевидцам происшествия с ребенком с просьбой позвонить или явиться в следственные органы и сообщить известную информацию об обстоятельствах происшествия", - говорится в сообщении.

О начале своей проверки проинформировала и прокуратура региона.
"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления – в части исполнения полномочий по содержанию, охране и обеспечению безопасности детской игровой площадки, а также по организации работы по отлову и содержанию безнадзорных животных", - сообщает прокуратура.
Также прокуроры проверят соблюдение требований законодательства владельцем или лицом, ответственным за содержание животного – если таковой будет установлен.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Новосибирске машина сбила лося
22 мая, 08:58
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьВолодарский районКрушение вертолета в ДагестанеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала