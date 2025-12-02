Лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке в Брянске

© Кадр видео из соцсетей

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства появления лошади на детской площадке в Брянске, где вольно гуляющее животное сбило с ног девочку, сообщает СУСК по Брянской области.

В соцсетях появилось видео, на котором на детской площадке гуляет лошадь не оседланная, без привязи. За ней наблюдают мальчик и девочка. Девочка тянет к лошади руки, но животное вдруг срывается с места и сшибает ребенка с ног, мальчик успевает отскочить в сторону.

В СУСК сообщили, что выявили опубликованную в интернете видеозапись. Предположительно, площадка находится около домов №5 и 7 по улице Воровского в Володарском районе города Брянска

« "По данному факту… проводится процессуальная проверка. Следственные органы обращаются к участникам и очевидцам происшествия с ребенком с просьбой позвонить или явиться в следственные органы и сообщить известную информацию об обстоятельствах происшествия", - говорится в сообщении.

О начале своей проверки проинформировала и прокуратура региона.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления – в части исполнения полномочий по содержанию, охране и обеспечению безопасности детской игровой площадки, а также по организации работы по отлову и содержанию безнадзорных животных", - сообщает прокуратура.