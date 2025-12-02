Москва примет вторые Международные детские творческие игры стран БРИКС

МОСКВА, 2 дек - пресс-служба Ассоциации деятелей детского творчества. Москва во второй раз примет Международные детские творческие игры стран БРИКС. Торжественная церемония награждения победителей и масштабное шоу с выступлением лауреатов состоятся 21 апреля в концертном зале "Москва".

О проведении вторых игр речь шла во вторник на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре информационного агентства "Россия сегодня".

Событие организовано Ассоциацией деятелей детского творчества в рамках работы комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ совместно с региональным общественным движением в поддержку талантливой молодежи "Синергия талантов". Мероприятие проходит при поддержке министерства иностранных дел РФ, Госдумы России, Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Международное сотрудничество в рамках игр организовано во взаимодействии с министерствами культуры, посольствами и консульствами, культурными объединениями, диаспорами стран БРИКС и соотечественниками, проживающими в них.

"Игры – мощный инструмент в развитии культурной дипломатии и сотрудничестве стран БРИКС в сфере культуры. Всего год существования игр уже показал конкретные результаты в этом направлении", - подчеркнула член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте по межнациональным отношениям, руководитель регионального общественного движения в поддержку талантливой молодежи "Синергия талантов" Ольга Звонарева.

Как отметил президент Ассоциации деятелей детского творчества и игр Михаил Соколов, в первых играх участвовали десятки тысяч детей из 32 стран.

"На торжественной церемонии награждения и гала-шоу делегации победителей представляли культуру своих стран в 12 номинациях. Игры показали, что объединение детей через творчество, погружение в культуру друг друга в процессе их подготовки, взаимодействие, знакомство и дружба через искусство – это то реальное дело, которое сегодня вносит вклад в будущее детей, в формирование их как многогранных личностей, уважающих культуру других народов. Впереди новые номинации, новые открытия и, надеюсь, еще больше творческих возможностей для участников и победителей", - отметил Соколов.

Об этапах проведения мероприятия на территории Китая рассказал посол игр, председатель Совета по здоровому образу жизни Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития, председатель правления Клуба китайских предпринимателей в России Цзян Яньбинь.

"В октябре этого года мы провели церемонию открытия игр в Китае в городе Чунцин с участием победителей игр, показав русскую культуру китайским детям, а артистам из России – искусство и красоты Китая. Знаю, что ребятам с двух сторон эта международная встреча запомнится надолго, они дружат и общаются и сегодня. Взаимодействие в этом направлении мы будем обязательно развивать. В следующем сезоне планируем продолжить это важное начинание культурной встречей с выступлением артистов в Китае", - сказал он.

Принять участие в играх могут дети от восьми до 18 лет в следующих основных номинациях: вокал, хореография, инструментальный и оригинальный жанры, художественное творчество, мода и других. А увидеть воплощение своих задумок победители смогут на торжественной церемонии в рамках гала-шоу, выставок и показов.

"Игры - масштабное событие, объединяющее творческих детей из разных стран. Оно не только помогает юным талантам громко заявить о себе, но обменяться лучшими творческими практиками, а значит расти и развиваться в процессе участия в играх. Мы поддержали эту инициативу, потому что она вносит весомый вклад в развитие и будущее наших детей", - подчеркнул партнер игр, предприниматель и меценат, основатель ГК "Трамплин" Святослав Капустин.

Как и годом ранее темой номинации "Художественное творчество" стал пейзаж и архитектура городов стран БРИКС.

"Больше тысячи участников из разных стран прислали свои картины в прошлом году. Конкурс показал, что детей объединяет любовь к красотам природы и достопримечательностям своих городов. Уверен, во втором сезоне игр еще больше юных художников присоединятся к проекту. Финалистов ждет выставка, которая будет представлена прямо перед церемонией награждения", - отметил директор по маркетингу ТД "Невская палитра" Алексей Бродянский.

Номинация "Мода" вновь посвящена повседневной одежде с элементами национального костюма.

"В прошлом году номинация стала одной из самых популярных. В процессе участия юные модельеры знакомились с традициями стран БРИКС в одежде, национальными элементами. Из работ победителей была сформирована уникальная коллекция, которая была показана на торжественной церемонии. Это же творческое задание сохранено во втором сезоне игр и это замечательно, ведь оно помогает начинающим дизайнерам обогащаться культурой других стран и развиваться в этом направлении. А приз в виде швейной машины "Чайка", названной так много лет назад в честь легендарного позывного первой женщины космонавта Валентины Терешковой, поможет им достичь новых высот в швейном деле", - отметил генеральный директор компании "Элфорт" Виталий Кадун.

В рамках творческих игр в партнерстве с Коалицией здоровья БРИКС пройдут международные Игры здоровья БРИКС.

"Игры несут ценность здорового образа жизни как часть культуры подрастающего поколения, и это очень важно", - поделилась руководитель комитета здравоохранения ОЦДС БРИКС Елена Шураева.

Одной из ключевых активностей направления стало проведение второго международного проекта "Культура питания".

"В прошлом году проект объединил более тысячи детей и подростков из девяти стран. В новом сезоне он превратился в полноценную просветительскую платформу, где участники сначала осваивают основы правильного питания через увлекательные видео, записанные амбассадорами проекта, затем проверяют полученные знания с помощью квизов, а по итогам создают собственные видеоролики о здоровом питании для конкурса. Амбассадорами проекта стали детские блогеры, актеры, телеведущие — Тая Скоморохова, Вова Левченко и Ева Смирнова. Для компании формирование культуры осознанного питания с детства — это не просто социальная миссия, это вклад в здоровье будущих поколений России в рамках общих целей по укреплению здоровья нации", - поделился директор по международному развитию компании NL International Артем Патеев.

У участников будет возможность применить свое творчество при создании игры.

"Игра — это мощный инструмент для развития ребенка. Она заряжает азартом, учит добиваться целей, открывать в себе новые таланты и не бояться экспериментировать. Конкурс "Мир хобби" в рамках творческих игр стран БРИКС — это уникальный шанс не просто пофантазировать, а буквально войти в мир игры, создав обложку для настоящей настольной игры. Лучшие работы ждет выставка, а творение победителя — типография и презентация на торжественной церемонии", — рассказал сооснователь и генеральный директор издательского холдинга HobbyWorld Михаил Акулов.

Важнейшим международным проектом, который поможет творческим детям реализоваться в будущем, станет конкурс "Проф взлет".

"Творчество значимо для детей не только как самореализация, но и как возможность связать с любимым делом свое будущее. Для этого нужно понимать, как превратить то, чем занимаешься с детства, что так любишь, в возможность зарабатывать на этом. Конкурс творческих бизнес-проектов с помощью образовательной составляющей, экспертов и состоявшихся бизнесменов поможет юным творческим личностям научиться видеть тот мостик, который позволит им в будущем перейти от любимого дела детства к будущей профессии и взлету в ней", - рассказала управляющий партнер агентства стратегического развития и экосистемного проектирования "Стратеко" Екатерина Скареднова-Вайс.

Участие в играх бесплатное на всех этапах.